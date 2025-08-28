‘Muestra lo que es el PRIAN’: Sheinbaum califica de autoritaria agresión entre Alejandro Moreno y Noroña

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la agresión entre Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como una conducta autoritaria que “mostró lo que es el PRIAN”.

En conferencia matutina, la Mandataria dijo que ver la actitud del dirigente nacional del PRI le recordó un episodio de juventud, cuando su hermano fue golpeado por supuestos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes les pagaban por agredir a otros compañeros.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria esa escena (...) Muy autoritario”.

Sheinbaum se refirió también al altercado como una contradicción por parte del PRI, pues dijo que sus integrantes hablan del autoritarismo del actual Gobierno, mientras Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, y otros diputados del partido recurrieron a las agresiones físicas.

“Un autoritarismo enorme y, pues, la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado”, señaló al indicar que ambos legisladores —Moreno y Noroña— se encontraban en un espacio para debatir “por excelencia”.

En cuanto a desafuero que Fernández Noroña solicitará para Alejandro Moreno, Sheinbaum señaló que no se meterá en ese tema y reiteró que lo importante es que la agresión “mostró quiénes”.

La agresión entre “Alito” Moreno y Noroña

El miércoles, Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron una pelea en el Congreso de la Unión, pues se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión permanente.

Moreno y otros legisladores de oposición solicitaron la palabra antes de que concluyera la sesión, pero Noroña dio por terminados los trabajos legislativos en la antigua casona de Xicoténcatl, sede anterior del Senado.

Cuando las y los legisladores entonaban el Himno Nacional, Alejandro Moreno se acercó a la mesa directiva del Senado, junto a Fernández Noroña, y le comenzó a reclamar.

— Te estoy pidiendo la palabra—, le dijo el líder priista.

—No me toques—, dijo Fernández Noroña.

Alejandro Moreno intentó sujetarlo. Noroña le apartó las manos y lo empujó. Forcejearon y Moreno respondió con otro empujón.

Un colaborador del legislador morenista se interpuso y Moreno lo empujó, lo que provocó su caída al piso. Más tarde apareció en una conferencia de prensa con un brazo vendado y collarín. Mientras tanto, Noroña intentaba abandonar el recinto legislativo. El diputado priista Carlos Mancilla también intervino y le lanzó un golpe a Noroña.

Más tarde, Noroña dijo que tanto él como el trabajador Emiliano González González denunciarán a los integrantes del PRI por lesiones y, en el caso del colaborador de la Cámara, también por daño a propiedad ajena, debido a los daños a su equipo fotográfico. El legislador aseguró que también recibieron amenazas de muerte.

El senador también dio a conocer que empujarán un proceso de desafuero contra Alejandro Moreno y los demás legisladores del PRI que participaron en la agresión. El morenista explicó que le corresponderá a la Fiscalía General de la República solicitarlo.