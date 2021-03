No, no es "un desencuentro doloroso", se trata de una ponderación incorrecta de derechos, que debe poner al centro a las víctimas. La resolución final es un pésimo mensaje para las mujeres y sociedad mexicana. Y generará una elección fallida en Gro. Lamentable y no lo avalamos. https://t.co/BFY2MUa8uB