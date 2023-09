“La mujer resiste, la mujer aguanta, ¿por qué cree que las mujeres ahorita ya no se casan, y no permanecen en el matrimonio? la mujer no es la mujer de antes, sumisa, es decisión de la mujer”.

“ Ahorita nos estamos enfocando al cuidado y a la cosecha del agua de lluvia, porque sabemos que el agua de la región Cuenca de la Independencia contiene metales pesados, hay comunidades donde ya no es permisible tomar el agua de los pozos y no les queda más que cosechar el agua de lluvia y es el acompañamiento en la construcción y talleres educativos sobre el cuidado, el uso y el mantenimiento (de las cisternas”.

Desde hace más de 20 años, Mago es promotora de Cedesa, y se ha especializado en la medicina tradicional indígena y el comercio comunitario. Entre sus primeros aprendizajes, recuerda un taller de agroecología. Cuando la salud de Lucha comenzó a decaer a principios de la década del dos mil, la participación de Mago en Cedesa, por invitación de Tere y Chela, se concretó.

“Yo tenía mucho miedo de ir a Cedesa, porque yo decía yo aquí que hago, yo no sé nada y aquí saben un montón de cosas, pero una vez que me integro pues sé que es de lo mismo que vivimos acá afuera, la misma problemática (...) Haber estado en este camino me ha beneficiado grandemente porque me ha hecho crecer”.