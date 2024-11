Mujeres víctimas se enfrentan a instituciones que no garantizan atención integral a su salud mental

“Si me hubieran dado la atención psicológica, mi hermana seguiría aquí, viva, conmigo”. Fernanda lo dice sin titubear, pero su voz fuerte parece quebrarse. Tiene la mirada helada. Hace dos años su madre fue víctima de feminicidio. Fernanda y su hermana buscaron apoyo de las autoridades de la Ciudad de México, pero no obtuvieron una atención psicológica adecuada ni oportuna. Un año después, su hermana también fue asesinada por su pareja. Fernanda, como miles de mujeres víctimas de violencia, se ha encontrado con un sistema de atención a la salud mental rebasado, que no brinda continuidad, tarda en dar citas y dificulta el acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico. “En un principio, las autoridades no me apoyaron como tal. Ya después de los meses, que yo quedé muy mal, no me daban ayuda psicológica ni nada de eso”, comparte en entrevista con Animal Político. “Yo necesitaba en su momento atención psicológica y psiquiátrica”. A raíz del feminicidio de su mamá, a Fernanda le empezó a dar miedo salir a la calle, encontrarse con hombres, y sentía que le era difícil conseguir o mantener un empleo por el temor que le provocaba estar en espacios públicos. “Yo siento que hubiera ayudado más a mi hermana” Al dar seguimiento al proceso penal de su mamá en la Fiscalía capitalina, a Fernanda le mencionaron que podía acudir a algunas psicólogas, pero en ese momento ella vivía en la alcaldía Magdalena Contreras y no podía trasladarse hacia la zona centro para asistir a las terapias. Solicitó que se le brindara la atención de manera virtual, pero le dijeron que no contaban con ese servicio; entonces desistió y empezó a buscar ayuda por su cuenta. Un año después de la muerte de su madre, Fernanda recibió la noticia de que su hermana, quien en ese momento vivía con su pareja, se había quitado la vida. Sin embargo, durante el curso de las investigaciones realizadas por la Fiscalía capitalina, Fernanda descubrió que no había sido un suicidio, sino que su hermana también había sido víctima de feminicidio, presuntamente a manos de su pareja. Para Fernanda, contar con apoyo psicológico tanto para ella como para su hermana habría sido imprescindible para que ambas pudieran salir adelante después de la muerte de su madre. “Si me hubieran dado la atención desde que falleció mi mamá, mi hermana ahorita estaría aquí conmigo”, dice. “Yo como hermana mayor siento que tenía la responsabilidad de ayudar a mi hermana. Si yo hubiera recibido la ayuda, también yo hubiera ayudado a mi hermana”.

Remiten a víctimas a recibir atención psiquiátrica, pero sin terapia psicológica En la Ciudad de México existen instituciones públicas que brindan ayuda a víctimas de violencia de género, como atención psicológica, o bien que las canalizan a otros organismos como el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”. Un ejemplo son las Lunas. En la capital del país hay 27 unidades territoriales de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, mejor conocidas como Lunas, para atender a víctimas y prevenir la violencia de género. Las mujeres que acuden ahí pueden recibir asesoría y acompañamiento tanto psicológico como jurídico de manera gratuita, pero esta atención está limitada a 12 o 14 sesiones de terapia grupal y de contención. Alexandra Ugalde llegó a una Luna tras haber sido víctima de violencia psicológica y emocional por parte de un familiar que vivía en su misma casa. Ahí la orientaron para levantar una denuncia ante el Ministerio Público, y le brindaron atención psicológica inicial. La Fiscalía de la Ciudad de México la citó para un peritaje psicológico hasta un año después del levantamiento de la denuncia y la remitió al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) para atender su salud mental. CARIVA es un centro que atiende a víctimas de violencia familiar y brinda servicios como atención y tratamiento psicológico, legal y médica. “Cuando llegué, me hicieron mi entrevista y se dio cuenta [el entrevistador] de que tenía yo ideación suicida, porque yo pensaba, ‘Me va a matar mi sobrino’, y yo la verdad pensaba, ‘Mejor me quito yo la vida, rápido, antes que él lo haga’”, recuerda. En ese momento, también adelantaron su peritaje por parte de la Fiscalía. “Sentía como si tuviera una piedra enorme sobre mi cuerpo”El director del CARIVA la canalizó al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, donde empezó a recibir atención psiquiátrica. De inmediato, Alexandra notó varias deficiencias en el servicio. Cambiaron al médico encargado de su terapia en varias ocasiones, por lo que no tuvo continuidad en el tratamiento y tuvo que contar numerosas veces sus vivencias, revictimizándola. Asimismo, le hicieron reportes de mejoría a pesar de que ella todavía tenía ideaciones suicidas. En su primera valoración le recetaron antidepresivos y un medicamento para atender su insomnio, aunque ambos le provocaron efectos secundarios. “La primera vez que lo tomé, sentí muchísima pesadez, me costó trabajo despertarme al día siguiente, sentía como si tuviera una piedra enorme sobre mi cuerpo y no podía moverme”, detalla. Sin embargo, como las citas psiquiátricas en el Instituto sólo se brindan cada seis meses, no pudo atenderlo hasta después. “Me sentí huérfana de apoyo” A Alexandra le cambiaron el medicamento, pero otra vez le provocó efectos adversos. Tenía pesadillas muy vívidas, y sentía que no podía diferenciar sus sueños de la realidad. Pasaron casi dos años antes de que pudiera obtener un tratamiento adecuado para tratar su depresión. Además, le recomendaron que acudiera a terapia psicológica para acompañar su tratamiento psiquiátrico, pero el Instituto no le pudo brindar este servicio. Por ello, tuvo que recurrir a CARIVA nuevamente, donde pudo tomar seis sesiones, pero posteriormente sólo pudo acceder a sesiones grupales. Ahora, dice, sólo le queda la opción de buscar terapia en otras instituciones o bien en el sector privado. “De verdad me hizo sentir huérfana de apoyo de parte de las autoridades, el que me dijeran que no me iban a dar la terapia psicológica, porque la estoy pidiendo y yo la necesito realmente para poder sanar, porque sigo en el mismo ambiente de violencia”, lamenta Alexandra. Mujeres víctimas de otras violencias también carecen de atención a salud mental La falta de atención a la salud mental de mujeres víctimas no se limita a quienes vivieron violencia de género. Carolina, quien ha buscado a su hermano Sergio desde hace un año, tampoco ha recibido el apoyo psicológico necesario. Sergio fue desaparecido el 20 de octubre de 2023, en la zona de Las Águilas en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Sergio, desparecido desde 2023 en CDMX. Su hermana Carolina comentó la falta de atencón psicológica por parte de autoridades en el proceso de búsqueda de su hermano. ( )