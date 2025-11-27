Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco podrían tener días libres durante los días de partido

Los días de partido durante el Mundial 2026 en México podrían ser de descanso en escuelas y centros de trabajo en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Pablo Lemus, fueron cuestionados al respecto.

La Jefa de Gobierno de CDMX aseguró que la propuesta es que haya días de asueto durante los días en que haya partido involucra a la Federación, las escuelas y la iniciativa privada.

Sin embargo, la Mandataria solo se refirió al día de la inauguración del Mundial 2026, que se hará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

“Yo creo que sí va a funcionar, ese día todo el mundo quiere ver la inauguración, entonces, vamos por buen camino y pronto vamos a presentar ya con las muchas cámaras y responsables de este tema, queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad”, dijo.

En cuanto a Jalisco, Pablo Lemus indicó que prevén que los cuatro días que tendrán partidos sean días de asueto; sin embargo, aún están realizando mediciones para anunciarlo formalmente.

“Queremos medir todavía el anuncio en el sentido de los horarios, porque después del sorteo que se va a celebrar en Washington en viernes 5 de diciembre ya vamos a tener más definidos los horarios y vamos a poder tomar mejores determinaciones de cómo manejar los asuetos”, explicó.

Finalmente, en Nuevo León, el Gobernador Samuel García indicó que, dado que el primer y segundo juego en su territorio es en sábado y domingo, no se tiene pensado dar asueto. Sin embargo, el tercer juego se realizará en miércoles, por lo que en dicha fecha sí se está contemplando dar el día libre.

“El tercero es miércoles, es el día que vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho con el tráfico, y estamos viendo con el sector privado que, si no es inhábil, al menos home office o medio día, porque el juego es en la tarde”, agregó.

Sobre el cuarto día de partido en Nuevo León, indicó que son vacaciones escolares, por lo que no habrá asueto.