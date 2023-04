POR GABRIELA MINJARES



Al menos siete personas migrantes que fueron detenidas durante el lunes 27 de marzo en el operativo conjunto realizado por autoridades municipales y federales se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde esa noche se registró un incendio que hasta ahora ha causado la muerte de 40 extranjeros y las lesiones de otros 26.

Además de los agentes del INM que realizaron las detenciones y traslado de los migrantes a sus instalaciones, en el operativo interinstitucional participaron elementos de la Policía Municipal, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF).

De acuerdo con versiones oficiales, al frente de este operativo iba la Dirección de Derechos Humanos y el DIF Municipal, la primera dependencia que tiene entre sus funciones brindar, asesoría, atención y ayuda al migrante; y la segunda, velar por las familias y la niñez. Detrás de ellos iba el INM y la Policía Municipal, que se movilizaron en caravana por varios cruceros viales de la ciudad.

Migrantes que ese día fueron interceptados en el operativo denunciaron que los servidores públicos los detuvieron con engaños, porque les ofrecieron permisos para trabajar, pero en realidad los llevaron al INM donde algunos quedaron recluidos y a otros los liberaron con un permiso para permanecer 30 días en la ciudad.

Así quedó asentado en el testimonio que rindió ante la Fiscalía General de la República (FGR) una migrante originaria de Venezuela que sobrevivió al incendio, de quien se omite su identidad por tratarse de un testigo de un juicio en curso.

“Mi pareja sentimental y yo nos poníamos a limpiar vidrios y vender chupetas hasta que el día de ayer 27 de marzo, cuando me encontraba limpiando vidrios en un semáforo junto con más compañeros, fuimos detenidos por personal de migración, de la policía y había reporteros.

“Subiéndonos a varias camionetas de Migración, diciéndonos que nos iban a soltar y que nos iban a dar un permiso, llevándonos a unas oficinas de Migración, donde nos quitaron las pertenencias y nos encerraron con otras mujeres que ya estaban ahí desde hace 4 o 5 días, diciéndonos que nos iban a llevar a la Ciudad de México”, narró la mujer en la entrevista que forma parte de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/491/2023.

La extranjera es una de las 15 mujeres que la noche del incendio se encontraban detenidas en las instalaciones del INM, pero que alcanzaron a sacar de la celda para ponerlas a salvo.

Con este testimonio coincidió Abel Ortega Oviedo, un venezolano que también fue detenido ese día en un crucero vial de la ciudad junto con su esposa, sus dos hijos y Orlando José Maldonado Pérez, quien murió en el incendio.

“Llegó un policía, me agarró y me dijo: quédate quieto, camina que vamos a darte un papel. Me dice que me van a dar un papel de trabajo, eran agentes de migración, policías, andaban todos”, aseguró el padre de familia.

“Cuando me traen que me dan un papel, me dan un papel pero expulsado del país, 30 días para abandonar el país. Yo le digo: como tú me vas a dar este papel, todo lo que yo estoy haciendo y me traes engañado porque me dices que me vas a dar un papel de trabajo, vengo engañado porque eso me dijiste”, dijo el venezolano que desde hace siete meses inició el recorrido desde su país para llegar a Estados Unidos.

Autoridades que participaron en el operativo declinaron dar una entrevista para dar información sobre este operativo.

Sin embargo, al comparecer ante varias comisiones edilicias, Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos, reveló que de las 66 personas que se encontraban detenidas en el INM el lunes 27 de marzo, siete fueron canalizadas a través de los recorridos realizados durante el día.