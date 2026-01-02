Murió una mujer en Guerrero por el colapso de su vivienda tras sismo de 6.5; se suma el deceso reportado en CDMX

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó este viernes el deceso de una mujer de 50 años por el colapso de su vivienda en la comunidad de Las Minas, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado por la mañana de este día, y que tuvo epicentro en la entidad.

En entrevista con medios, la Mandataria estatal confirmó que “tenemos ya el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años”.

Agregó que el Gobierno estatal brindará apoyo a su familia y señaló que las brigadas oficiales continúan en recorridos en los municipios donde se reportaron daños.

En la Ciudad de México también se registró un fallecimiento relacionado con el sismo.

La Alcaldía Benito Juárez informó, mediante una tarjeta informativa, la muerte de un hombre de 60 años en la colonia Álamos.

Según el reporte, “durante la evacuación por el sismo registrado esta mañana, el hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento”.

En cuanto a las afectaciones por el sismo, Salgado explicó que en la zona epicentral, el municipio de San Marcos, las viviendas presentaron daños de distinta magnitud.

Señaló que “en algunas fueron algunas tejas, en otras fueron las bardas, en otras fueron las paredes, pero se mantienen de pie”.

Añadió que allí “no hay pérdidas humanas que lamentar” y que algunas personas tuvieron “picaduras de abeja, pero ya se encuentran en el hospital”.

Horas antes, en una transmisión informativa difundida en redes sociales, Salgado había señalado que, de acuerdo con los primeros recorridos de Protección Civil, “al momento y muy afortunadamente no tenemos reporte de víctimas ni tampoco de lesionados mayores”.

El Secretario de Protección Civil detalló que el movimiento telúrico, de 6.5 grados, “fue un sismo fuerte, de una duración breve”, y que inicialmente no se observaban daños graves.

En ese mensaje, Protección Civil informó que se reportaron “rodamientos de rocas en varias vías tanto federales como en la autopista”, por lo que se pidió a la población conducir con precaución.

Salgado indicó en ese momento que las afectaciones más notorias se concentraban en San Marcos, donde “viviendas de adobe principalmente tuvieron algunas afectaciones (...) son seis viviendas de las que tenemos ese tipo de reporte y una más que tienen daños menores”.

Durante la transmisión se confirmó que el aeropuerto de Acapulco, las terminales de autobuses y la Autopista del Sol operaban sin daños estructurales, y que hoteles en Acapulco solo presentaban afectaciones superficiales, como “vidrios, plafones”.