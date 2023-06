Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que Andrés Manuel López Beltrán era “un gran cuadro político de la 4T”, ello después de que el hijo del Presidente rechazó integrarse al Gobierno federal, en caso de que ganara la candidatura de Morena y la Presidencia de la República en 2024.

“Recibo está atenta carta de Andrés Manuel López Beltrán. Le aprecio su consideración y afecto. Muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora. Reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales Andrés”, escribió el ex canciller, en su cuenta de Twitter.

Ebrard Casaubón propuso crear una Secretaría de la Cuarta Transformación, para promover y continuar los proyectos de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su primer día de gira como aspirante para obtener la candidatura presidencial de Morena, en un evento en la Ciudad de México, explicó que el objetivo era “construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y quienes lo han acompañado en esta lucha”.

Señaló que con la creación de dicha Secretaría se fortalecerían las grandes obras de infraestructura, como la Refinería Olmeca -en Dos Bocas, Tabasco-, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -en Zumpango, Estado de México-, el Tren Maya -en la Península de Yucatán-, entre otros.

Asimismo, señaló que la Secretaría de la Cuarta Transformación se encargaría de proteger y expandir los programas sociales que en la actualidad entregaba el Gobierno encabezado por López Obrador.

“La Cuarta Transformación no va a rendir todos sus frutos como se debe de hacer en sólo seis años, cuando menos va a requerir más de 10 años [...] Quiero proponer, y así lo haremos de resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación”, insistió Ebrard Casaubón.

Sin embargo, horas después de la propuesta del ex funcionario federal, el hijo de López Obrador publicó un comunicado con los membretes de Chocolates Rocío, la empresa que fundó junto con sus hermanos José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

Aunque “Andy”, como lo conocen sus amigos, se auto calificó como “político”, dijo que está orgulloso de la trayectoria de su padre y que buscará seguir su lucha.

No obstante, señaló que había un “compromiso familiar” de no intervenir o participar en política, sobre todo en la sucesión presidencial.

“Aunque agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizado a favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros que, de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la Cuarta Transformación del País”, escribió, quien, además, reiteró su decisión de no involucrarse en temas de carácter político y, de manera particular, en los relacionados con los comicios federales del 2024.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ni sus hijos, ni su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se meterían en el proceso interno de Morena.

Sin embargo, dijo que no prohibirá a los aspirantes presidenciales de Morena, el pedir a sus familiares que se involucren en la elección interna de dicho partido.

“Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el Presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la verdadera democracia. Entonces mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso”, comentó.

“No, somos libres, es que está prohibido prohibir. Cada quien puede expresarse pero, si se actúa con claridad, pues ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres, ni mujeres. Y también decir que estoy muy contento, pero mucho, mucho muy contento, porque los que están participando son de primera”, expresó.

Durante su conferencia de prensa matutina aseguró que al terminar su sexenio no se quedaría como dirigente de Morena y que la continuidad de la “transformación” requería de discreción.

“Termina el Gobierno y me retiro, no me quedo como dirigente, no voy a quedarme como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique. La transformación va a continuar y requiere de discreción, de la continuidad con quien le voy a entregar la estafeta, no quiero opinar sobre el proceso. Estamos iniciando una etapa nueva sin tapados, destapes, dedazo, acarreos, sin cargada y no tenemos favoritos”, agregó.