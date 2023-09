El Presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que las acciones legales emprendidas por Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores, al presentar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio de protección de sus derechos político-electorales, en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, eran procedimientos que contemplaba la ley y además “hay libertades”.

Ello ante la falta de respuesta, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso interno, a través del cual Claudia Sheinbaum Pardo resultó electa como “Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado respecto al proceso tramitado por el ex Canciller, quien quedó en segundo lugar en la encuesta interna del partido.

López Obrador enfatizó que ya no era dirigente del llamado “movimiento de transformación” después de que el 7 de septiembre, cuando entregó el “bastón de mando” a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Nada, nada, nada, nada [...] Son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar [...] Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero cómo no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes”, insistió.

El 26 de septiembre, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, respondió al recurso que presentó Ebrard ante la Sala Superior del TEPJF, de lo cual dijo que la CNHJ del partido estaba dentro de los plazos y que “no hay omisión” en la respuesta a la impugnación.

“Me informó la Comisión que hay dos procedimientos en la impugnación, la impugnación que tiene que ver con temas electorales, que tiene un plazo determinado para resolverse que es muy breve y el plazo ordinario de cualquier impugnación, que me comenta la Comisión, que tiene mucha impugnaciones y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo”, indicó.

“Entonces lo que va a contestar la Comisión, me comentó la presidenta [Donají Alba Arroyo], es que están dentro de los plazos. No hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación que realizó nuestro compañero Marcelo Ebrard”, explicó Delgado Carrillo.

Detalló que la Comisión de Honor y Justicia del partido estaba preparado un proceso muy minucioso de revisión de la impugnación de Ebrard, donde incluso abriría un periodo para verificar las pruebas entregadas, en el que se contemplaba que se pudiera llamar a audiencia a las personas que presentaron pruebas.

El ex titular de la SRE, informó el 26 de septiembre, que presentó, un día antes, ante la Sala Superior del TEPJF, un juicio de protección de sus derechos político-electorales, en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Ello ante la falta de respuesta, por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso interno, a través del cual Sheinbaum Pardo resultó electa como virtual candidata presidencial.

Argumentó en su solicitud que Morena violaba sus derechos político-electorales, al no responder en un plazo de cinco días hábiles, las quejas presentadas por militantes.

Asimismo, la solicitud pidió que el TEPJF ordenara a la CNHJ que admitiera la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena, debido a que documentó la participación de la Comisión de Encuestas de dicho partido a favor de Sheinbaum Pardo en el proceso, así como la intervención de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal y de diversos funcionarios públicos.

Ebrard también indicó que el equipo de Sheinbaum tenía conocimiento previo de secciones a encuestar, así como la existencia de una cadena de custodia comprometida, además de otras irregularidades.

El ex funcionario federal indicó que CNHJ violaba sus derechos político-electorales, al no responder en los tiempos señalados por la misma Sala Superior del TEPJF, que en una resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010), le ordenaba a Morena responder en un plazo de cinco días hábiles, como máximo, respecto a la admisión de las quejas presentadas por militantes.

Por tal motivo, la demanda del ex canciller solicitó al TEPJF que ordenara a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, “admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación”.

El 10 de septiembre, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la nulidad y posterior reposición del proceso de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación, en la cual resultó electa Sheinbaum Pardo.