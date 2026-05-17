MÉRIDA, Yucatán._ La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”, en referencia a los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que fueron detenidos en Estados Unidos por estar presuntamente ligados al crimen organizado. “Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó Sheinbaum. Tras la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), dijo que los derechos conquistados del pueblo se pueden perder “si no somos conscientes de lo que tenemos”. “Si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no solo es la Presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán”, señaló.

Evade Sheinbaum responder sobre exfuncionarios de Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas estatal, a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado. En su visita a Mérida, Yucatán, la Mandataria fue cuestionada por medios de comunicación. —¿Qué información tiene de la entrega de los funcionarios de Sinaloa?, la cuestionaron. Sin embargo la Mandataria ignoró las preguntas y se limitó a saludar a las personas que estaban a su alrededor a diferencia de otras ocasiones cuando al menos adelanta que será hasta el lunes, en su mañanera, cuando hable de algún tema.

MÉRIDA, Yucatán._ La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”, en referencia a los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que fueron detenidos en Estados Unidos por estar presuntamente ligados al crimen organizado. “Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó Sheinbaum. Tras la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), dijo que los derechos conquistados del pueblo se pueden perder “si no somos conscientes de lo que tenemos”. “Si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no solo es la Presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán”, señaló.

Evade Sheinbaum responder sobre exfuncionarios de Rocha Moya