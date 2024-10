La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que nadie se burlaba de México, ello luego de que, un día antes, las personas presentes en un evento en la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, se rieron cuando el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, habló sobre los requisitos para la elección de jueces, magistrados y ministros, previsto en la reforma judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió a la Universidad de Harvard investigar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación de México.

“¿Qué respondería ante estas risas que hubo cuando el Ministro Ortiz Mena”, cuestionó un reportero. “Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mi me toca defender a mi pueblo y a mi País y a mi patria y a todos los mexicanos también”, respondió.

”Entonces será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos, o sea en Estados Unidos, los jueces se eligen, es más, hay estados en Estados Unidos, que los jueces se eligen por partido político”, enfatizó.

“La burla fue la cuestión de los requisitos”, insistió el periodista. “Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura, aunque los de Harvard no estén de acuerdo y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un Ministro de la Suprema Corte”, expresó Sheinbaum Pardo.

”¿Por qué no hacen una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sobre los amparos que violan la Constitución o sobre las liberaciones de delincuentes? ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? [...] Van a ser buenos jueces, buenas juezas, preparados, no como ahora muchos que la verdad”, dijo.

”¿Qué opina Harvard de que haya 50 por ciento de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de eso? Porque a ver si eso les parece también simpático”, agregó.

”Entonces la decisión que se tomó es una decisión responsable y la elección de jueces, juezas, es responsable. ¿A quiénes van a servir los jueces, las juezas, el Poder Judicial de manera imparcial? Al pueblo y a la Nación y a los intereses que están establecidos en la Constitución y en las leyes”, insistió.

Durante un evento en la Escuela de Derecho de Harvard, Gutiérrez Ortiz Mena, dijo que los requisitos para la elección del PJF en México, serían tener un promedio de 3 y cinco cartas de recomendaciones de vecinos, lo que desató risas de los presentes.

”El nuevo Congreso que fue ganado abrumadoramente por un solo partido acaba de reformar la Constitución, y ahora todos los magistrados de los tribunales federales de distrito y de la Corte Suprema tendrán que ser elegidos”, agregó.

”Ahora, los requisitos para ser elegido, una vez más, todavía tenemos una legislación habilitante y no bromeo, tener un excelente promedio de 3, nuestra Constitución dice eso y cinco cartas de recomendaciones de tus vecinos”, afirmó.

”Si cumples con estos requisitos te pueden proponer a la Suprema Corte siempre que ganes una elección. Ahora realmente no sé qué va a pasar y no opinaré sobre la constitucionalidad de la reforma. Muchas gracias”, finalizó.

Por otra parte, también este martes, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la resolución para eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al PJF, tal como lo solicitó Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ante el Consejo de la Judicatura Federal, significaría “regresar al fascismo”.

Juárez Salas ordenó el 17 de octubre a Sheinbaum Pardo y al director del DOF, Alejandro López González, eliminar, en un plazo no mayor a 24 horas, la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, realizada el 15 de septiembre por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La juzgadora federal resolvió en un incidente, dentro del amparo 823/2024, que el Gobierno federal incumplió una suspensión provisional que le ordenó abstenerse de publicar el decreto en el DOF, tres días antes de su difusión.

”Dentro de dicho lapso [24 horas], deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminar la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional”, ordenó Juárez Salas, quien indicó que de incumplir con el requerimiento, se daría vista al Ministerio Público de la Federación.

”Ustedes imagínense que la jueza dice: elimínese, ¿qué quiere decir eliminar? O sea, ¿hay que arrancar la Constitución? Eso es lo que está pidiendo la jueza, mutilar un Diario Oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O vamos a regresar al fascismo a quemar a romper libros? Bueno no regresar, porque aquí -afortunadamente- sólo en la época de la Inquisición”, comentó Sheinbaum Pardo.

”La ley de amparo dice es improcedente, eso la sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de derecho es ella [...] Ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo, pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente”, abundó.

En un oficio enviado el 18 de octubre, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pidió a la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Juárez Salas, por instruir “de manera ilegal”, la eliminación de la reforma judicial,l en el DOF.

Por su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Godoy Ramos también le solicitó a Piña Hernández girar instrucciones a todos los jueces federales para que dejaran de emitir este tipo de suspensiones contra la reforma al PJF.

”Atentamente pido que se sirva proveer la realización de las medidas que sean procedentes, a fin de que la juzgadora federal en cita, así como cualquier otro funcionario judicial, se abstengan de emitir resoluciones similares a la que fue cuestionada [...] Se emprendan las acciones y procedimientos necesarios para activar el sistema de responsabilidades”, planteó.

Asimismo, Godoy Ramos calificó de notoriamente improcedente la suspensión dictada por la jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que, según consideró, que el retiro de la publicación del decreto debería resolverse en la sentencia del amparo y no en la medida cautelar o suspensión.

Además, argumentó que el artículo 61 de la Ley de Amparo prohibía el uso de este recurso para impugnar las reformas constitucionales, razón por la que solicitaba pudiera imputarse a Juárez Ramos, el delito de coalición de servidores públicos.

Ante ello, el mismo día, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF advirtió que el orden constitucional y el Estado de derecho se habían roto en México. Además, advirtió que se estaba convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación.