Nahle afirma que auto de Escobar estaba cerrado por dentro

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que el vehículo en el que fue hallado el cuerpo del Diputado federal Zenyazen Escobar García con un disparo en la cabeza, se encontraba cerrado por dentro y con los seguros puestos, según los primeros peritajes practicados por las autoridades.

En entrevista con el programa local “En Contacto”, detalló que dentro del automóvil, un Mercedes Benz negro con placas XYD 670C, los peritos localizaron un solo casquillo.

“Se le encuentra a orillas de la carretera, dentro de su carro. El carro cerrado por dentro, con seguros. Hay una sola bala”, señaló.

El cadáver de Escobar García fue encontrado el 4 de septiembre sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la comunidad La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, hecho por el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación.

La indagatoria fue atraída posteriormente por la Fiscalía General de la República, debido a que la víctima ocupaba un cargo de representación federal.

“Quien tiene la investigación es la Fiscalía General de la República, porque así lo mandata la ley”, sostuvo.

Nahle García indicó que las autoridades desarrollan análisis periciales y balísticos, además de otras diligencias orientadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del Legislador.

“Se hacen análisis periciales, análisis balísticos, muchísimas cosas que hacen los fiscales, tanto federal como estatal”, explicó.

Pidió evitar especulaciones respecto al caso y esperar a que la FGR concluya sus investigaciones y difunda los resultados.

“Yo pedí de la manera más respetuosa que no hubiera especulaciones, que esperáramos a que se emitiera el resultado”, expresó.

Añadió que la FGE comenzó diligencias desde que tuvo conocimiento del hallazgo y que mantiene su participación dentro de la investigación federal.

“Y la Fiscalía del Estado coadyuvando en lo que se le pida o se necesite”, señaló.

La Gobernadora expresó sus condolencias a la familia del Legislador y consideró que el caso debía tratarse como el de cualquier otra persona, pese al perfil público de la víctima.

“Para mí, todos los veracruzanos tienen el mismo nivel, nosotros no tenemos veracruzanos de primero ni de segundo”, afirmó.

Escobar García, originario de Río Blanco, construyó su trayectoria política a partir del sector educativo y del activismo magisterial.

Fue Diputado local de 2016 a 2018 y posteriormente ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz de 2018 a 2021, durante el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, cargo que antecedió a su llegada a la Diputación federal.

El resultado de los dictámenes periciales y balísticos que integra la FGR definirá la línea de investigación sobre las circunstancias de la muerte del legislador, cuyo cuerpo fue velado en Xalapa.