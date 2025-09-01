‘Narco dictadura comunista’, les dice ‘Alito’ a legisladores de Morena

Durante la sesión del Congreso General, tras la entrega del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Lázaro, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente del Comité Directivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), les dijo a los legisladores de las bancadas de Morena, que su movimiento era una “narco dictadura comunista”, además de que los acusó de pactar con criminales y de destruir la democracia.

Durante su intervención en tribuna del Salón de Plenos de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, tras el arranque del Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura, “Alito” acusó una estrategia sistemática de persecución contra opositores, medios de comunicación, órganos autónomos y contra quien piense distinto. “Morena es un cártel que pactó con criminales”, sostuvo.

Legisladores de la autodenominada “cuarta transformación” -de Morena, así como de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)- respondieron con gritos como “¡Desafuero!” y “¡Fuera!”. Mientras tanto, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pidió calma en varias ocasiones y solicitó a los grupos parlamentarios permitir que el orador concluyera su intervención.

“Este primero de septiembre es un día negro obscuro para México y para la República. México está de luto porque ha muerto la justicia en manos de Morena, una reforma fraudulenta, perniciosa que permitió al partido en el poder elegir a conveniencia a ministros, a jueces, a magistradas para así duplicar la persecución política”, expresó el presidente del CEN del PRI, quien adelantó que su partido votaría en el Congreso de la Unión, en contra de la reforma electoral que propondrá el Poder Ejecutivo Federal.

“Ahora se avecina esa locura de reforma electoral, con la que Morena quiere destruir la pluralidad, anular la competencia política y quedarse con el control absoluto del país, lo que buscan es claro, instalar una dictadura desde las urnas, donde solo ellos ganen, solo ellos manden y nadie les cuestione”, subrayó “Alito”.

“Jamás habíamos visto una estrategia sistemática de persecución política contra los opositores, los medios de comunicación, los órganos electorales, la Corte de Justicia o contra quien piense distinto porque estaba desde la Presidencia de la República cuando llegó Morena en el 2018. En México no existen condiciones de normalidad democrática. Hoy el terrorismo de Estado, que encabeza Morena, constituye la más grave amenaza para la paz, la seguridad y la integridad territorial”, afirmó Moreno Cárdenas.

“Pasaron de una alianza electoral a un cogobierno con el crimen organizado que lo único que ha traído a nuestro país es violencia y muerte. Si en algo coincido con ustedes es que sí, Morena es el segundo piso pero de las narco dictaduras de América Latina y de romper los modelos democráticos en todo el mundo. El primer piso lo levantaron [Hugo Rafael] Chávez [Frías] y [Nicolás] Maduro [Moros] en Venezuela. El segundo es obra de [Andrés Manuel] López Obrador y el legado de su íntimo círculo, de criminales y narcoterroristas en toda la región”, enfatizó “Alito”.

“Morena pasará a la historia por destruir el país desde el poder público. Por desplegar políticas contrarias al interés nacional que anulan la vigencia de la democracia, el Estado de derecho, los tratados internacionales y la Constitución. Son responsables del peor crecimiento económico, el mayor endeudamiento y la menor producción petrolera en la historia de México. No hay medicinas y tenemos a más de 60 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. No hay libertad de tránsito pero sí hay extorsiones. No hay compromiso por la educación pero sí hay adoctrinamiento”, insistió Moreno Cárdenas.