¿Hay alguno con el que ya se cuente?

Sí tenemos otro instrumento que es el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que contempla criterios que tienen que ver con los temas ambientales. Este tiene ciertas definiciones sobre algunos de los ecosistemas incluyendo dunas. Ahí sí hay lineamientos para dunas pero hemos encontrado en el caso del PDU de la Paz que hay muchas inconsistencias, o sea cosas que se contradicen y ambigüedades.

Además en ningún lugar viene explícitamente qué actividades van a quedar restringidas o prohibidas, y desde nuestro punto de vista como Cemda, creemos que deben de quedar establecidas ciertas prohibiciones para garantizar la protección de estos ecosistemas.

¿Cual es la principal amenaza para las dunas?

Nosotros hemos detectado que hay muchos anuncios publicitando la venta de lotes en El Mogote por ejemplo, que prácticamente es zona de dunas, inclusive hay ya marcas de lotificación sobre las dunas.

Hemos denunciado la remoción por completo de volúmenes considerables de arena y que obviamente están asociados a proyectos turísticos inmobiliarios. Actualmente, nosotros tenemos una acción legal, una demanda ante Profepa, en contra del desmonte y la remoción de duna en El Mogote y ahorita estamos a la espera de que la autoridad resuelva.

Esta remoción de dunas y el desmonte que denunciamos corresponden al sitio de un proyecto, Lumai Península. Ellos van a abrir ahora en primavera y tienen su mapa, el concepto del proyecto y ya lo están anunciando por diferentes redes.

¿Cómo se vinculan estos proyectos inmobiliarios con los instrumentos legales que protegen las dunas?

Eso también es una de las lagunas, una de las necesidades es fortalecer estos instrumentos de ordenamiento; como el PDU es ambiguo, por un lado te protege y por el otro lado te dice que puedes realizar actividades sobre las dunas. Pareciera que no está establecido bien la serie de autorizaciones que deben tener para empezar a promocionar tu proyecto pues ni siquiera es un proyecto que haya ingresado evaluación de impacto ambiental (Lumai Península), por lo tanto no tiene cambio de uso de suelo y no sabemos si tenga algún dictamen por parte de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de La Paz. Y esto es importante porque genera especulación.

¿Qué se debería de prohibir en las dunas?

Existe un manual de lineamientos para el manejo del sistema de dunas de la Semarnat pero no es vinculante; es nada más un manual de recomendaciones que si quieres las puedes seguir. Lo que en su momento nosotros (Cemda) comentamos es que para hacerlo vinculante estos lineamientos pudieran quedar incorporados en el PDU y el POEL.

Aquí en el estado sí tendría que garantizarse que lo que sea que vayas a hacer sobre la duna conserve los servicios ambientales que el sistema provee. Por ejemplo no alterar los patrones de los flujos de sedimento; que no se van modificar la circulación de las corrientes costeras; que no se van a obstruir las corrientes de aire; que la vegetación nativa de las dunas no se retire; que no haya tránsito de vehículos sobre dunas; y que se restrinjan los accesos a los sitios durante la anidación de especies. Son varios elementos que contribuyen a la salud del ecosistema, pues tendrías que estar atendiendo cada componente.

¿Cómo conciliar la conservación de la duna con el aprovechamiento como un elemento de la cultura local?

Una cosa es que te deslices sobre una tabla en una duna y otra cosa es que te lleves un vehículo con llantas enormes a rampear sobre la duna, es diferente.

Deberían de hacerse los estudios necesarios para decidir qué actividad es de menor impacto porque el volumen que mueves y la presión que se ejerce sobre la duna es diferente entre una tabla de sandboard y una rodada de llanta grande. Tampoco se trata como de ‘no toquen las dunas y no se suban’, ciertamente es cultural la zona de El Mogote, pero sí se requiere hacer estudios para conciliar lo que sí se puede hacer y bajo ciertos criterios considerando la capacidad de carga del sistema, la fragilidad del lugar y de las especies que están presentes en el sitio.

Podemos tener el acuerdo de incluso tener estos “sitios de sacrificio” delimitados donde, históricamente, se ha hecho la actividad de rampeo para que las personas sigan disfrutando de ese espacio, pero respetando la zonificación porque de eso se trata la corresponsabilidad.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.