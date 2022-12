Negación al servicio médico y prestaciones, principales motivos de discriminación a personas LGBT+ en el IMSS

MÉXICO._ El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución federal con más quejas por discriminación a poblaciones LGBT+. El 42% se debe a la negación del servicio médico, el registro como derechohabiente, pensión por viudez o cualquier otra prestación para cónyuges de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Desde 2014, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido un total de 219 quejas por actos discriminatorios contra poblaciones LGBT+ en instituciones federales; de esas, 90 corresponden al IMSS y 38 están relacionadas con la negación de derechos a cónyuges.

Esto a pesar de un acuerdo del IMSS, emitido el 26 de febrero de 2014, en el que se establece que debe permitirse el acceso a prestaciones a los cónyuges sin importar si se trata de matrimonios entre personas del mismo o distinto sexo.

De las 90 inconformidades atribuidas, 30 corresponden a población gay, 17 a lesbianas, seis a mujeres trans y una a hombre trans, así como 19 casos indeterminados. Las otras 17 siguen en trámite y su información permanece como reservada.

Durante los últimos ocho años, el IMSS ha permanecido como la instancia que más quejas acumula por parte de poblaciones LGBT+, seguida de la Secretaría de Educación (21), el ISSSTE (16), Petróleos Mexicanos (9) y el Instituto Nacional de Migración (6).

Al respecto, el IMSSS señaló que en agosto se reunió con autoridades del Conapred para trazar una ruta de trabajo que posibilite otorgar todas las prestaciones sociales a las y los concubinos del mismo sexo en el corto plazo.

Además de las quejas, durante el segundo semestre de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió al IMSS dos recomendaciones por negar el pago de pensión por viudez a parejas del mismo sexo que acreditaron su concubinato. Los casos ocurrieron en La Paz, Baja California Sur y en Guadalajara, Jalisco, ambas derivadas de quejas presentadas este año.

Historias de discriminación

Cristian Camilo Briñez Ariza tuvo que pelear por dos años para que en las oficinas del IMSS en Irapuato, Guanajuato, le aceptaran sus papeles para tramitar la pensión por viudez tras el fallecimiento de su esposo.

Briñez Ariza es de origen colombiano y se casó en 2017 tras varios años de relación. Sin embargo, su pareja falleció por Covid-19 en 2020. A los seis meses acudió a las oficinas del IMSS con la esperanza de obtener su pensión, pero se topó con negativas.

“Fui primero como tres veces porque siempre decían que me faltaba algún papel, entonces yo accedía (a completarlos); pero ya a la cuarta empezaron a rechazarlos”, asegura Cristian.

Después le pidieron una carta del Gobierno de México que certificara su residencia, pero el consulado consideraba innecesario emitirla porque ya contaba con un permiso permanente. Finalmente obtuvo ayuda de las oficinas centrales de la dependencia.

Consultado al respecto, el IMSS señaló que cuenta con atención en módulos y vía telefónica para cualquier orientación a derechohabientes y población usuaria relacionada con trámites y servicios, entre ellos, la pensión por viudez.

“La atención de solicitudes de pensión corresponde a las ventanillas de prestaciones económicas ubicadas en las unidades de medicina familiar en los departamentos de pensiones subdelegacionales”, indicó en una tarjeta.

Desde 2014 hasta hoy, el IMSS ha tramitado 512 pensiones por viudez en todo el país para matrimonios entre personas del mismo sexo, apenas un 0.06% de las más de 853 mil personas pensionadas por viudez. El ISSSTE suma 118. En ambos casos, Guanajuato es uno de los estados donde menos de 10 personas han accedido a ese derecho.

Rezago en Guanajuato

En entrevista, Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus DH de Guanajuato, explica que a nivel nacional, investigaciones previas apuntan a que el buen o mal trato de los institutos de salud, y la viabilidad del otorgamiento de derechos a matrimonios del mismo sexo, depende mucho de la delegación estatal donde se recibe el trámite.

“Puede ser que suceda muy rápido en algún espacio en particular en el país, pero varía mucho dependiendo de las personas que atienden: que tengan conocimiento de la normativa que lo permite y después que tengan la disponibilidad, la capacitación y la sensibilidad para atender el caso a nivel individual”, señala.

El activista explica que en entidades como Guanajuato persiste una actitud por parte de las personas servidoras públicas, sin importar su filiación al gobierno federal o estatal, que tiende a ser distinta a lugares como la capital del país.

En Guanajuato, la mayoría de las pensiones por viudez otorgadas por el IMSS y el ISSSTE datan de años anteriores a 2014 porque el derecho a los servicios de salud debe ser garantizado independientemente del lugar donde se contrajo matrimonio.

Sin embargo, la disposición del personal tiene mucho que ver con su ubicación, pues incluso los tribunales federales sentencian de manera distinta aunque pertenecen al Poder Judicial.

“A final de cuentas, el hecho de que Guanajuato sea un estado gobernado por el PAN desde hace más de 30 años termina por dictar la conducta no solo de quienes trabajan para ese gobierno, sino también de las personas servidoras públicas en general, que a lo mejor tienen un grado de influencia del poder político situado aquí. No me sorprende la negativa, porque ya lo hemos escuchado antes”, dice Delgado.

Esto surge de la sensación de que están inmersas en un contexto, un poder político y una legislación que cobija actitudes discriminatorias y violentas.

En Guanajuato, por ejemplo, ninguna ley local garantiza los derechos de personas LGBT+, y una de las características de la discriminación por prejuicio es que se ejerce a partir de un sentimiento de complicidad del lugar en donde ocurre, así como de seguridad de que no habrá consecuencias.

CDMX, con el mayor número de trámites

De las 512 pensiones por viudez que el IMSS ha otorgado a matrimonios entre personas del mismo sexo, 124 (24%) corresponden a la Ciudad de México, le sigue Nuevo León, con 57 trámites; el Estado de México con 56, Jalisco con 52, y Coahuila con 30.

A excepción de Chihuahua (18), Sonora (19) y Tamaulipas (22), en el resto de los estados se han registrado únicamente entre 1 y 10 trámites de pensión por viudez de matrimonios del mismo sexo.

En Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala solo uno de esos matrimonios ha accedido a la pensión por viudez.

¿Qué pasa en el ISSSTE?

El instituto estableció en su acuerdo 57.1344.2014 la obligación de garantizar el acceso pleno y no discriminatorio a cualquier matrimonio sin necesidad de una orden judicial. Hasta hoy, el instituto ha otorgado 118 pensiones por viudez a matrimonios del mismo sexo.

En los 26 estados restantes reportados, menos de 10 matrimonios del mismo sexo han accedido a la pensión por viudez del ISSSTE. Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Colima, Chiapas y Baja California Sur tienen un solo caso en los últimos ocho años.

En tanto, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas ni siquiera aparecen en la lista.