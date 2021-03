$!‘Nenis’, las llaman. Son músculo en la economía: 2020 no las frenó, aún así hay quien las hace menos

PRECARIEDAD LABORAL

Paloma Peña hace bisutería personalizada y la vende por redes sociales desde hace cuatro años. Comenzó en esta actividad al no encontrar un empleo formal que se acomodara a sus necesidades.

“Tuve un empleo, pero no estaba bien remunerada, el sueldo no me alcanzaba. Me salí de ese trabajo y fui chofer de Uber, pero luego sentí que me estaba exponiendo a peligros por la inseguridad que se vive. Entonces, me di cuenta que tenía que emprender algo que me generara un ingreso para poder mantener mi casa”, narró.

Si bien la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) observó que el Covid-19 también profundizó “los nudos estructurales de la desigualdad” y ahora “atenta seriamente contra la autonomía de las mujeres”, la exclusión y la precariedad en el trabajo han sido la constante para la mayoría de las mujeres en México desde hace muchos años.

“Esto tiene por lo menos 50 años y siempre se ha hecho con súper explotación de las mujeres, pero ahora hay diferencias. ¿Cuáles?, el enorme crecimiento de desempleo con la pandemia”, añadió Carmen Ponce.

En el país solo seis mujeres de cada 100 ganan más de 13 mil 200 pesos. En tanto que tres de cada cuatro tienen ingresos inferiores a seis mil 591 pesos mensuales, el equivalente a dos canastas básicas, destacó recientemente Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

La desigualdad en el ingreso es otra de las violencias que se arrastran. De acuerdo con estimaciones la misma organización, antes del inicio de la pandemia, el ingreso promedio de los varones en México era superior en 646 pesos al de las mujeres; después del impacto de la crisis de salud, la diferencia aumentó hasta mil 072 pesos. Para ilustrar esta discrepancia, cada mujer tendría que trabajar meses de 36 días para igualar al ingreso laboral de los hombres o de 39 días para tener un ingreso laboral suficiente para poder adquirir lo equivalente a dos canastas básicas.

El proceso para sacar a la venta los productos son largos.

COMBATIR EL FAST-FASHION

Carolina y Daniela se involucraron cada una en la venta de ropa de segunda mano para obtener un ingreso y porque les interesó la cultura del mundo de los bazares, la cual se basa en fomentar el consumo sustentable al comercializar prendas de segunda mano y con ello tratar de combatir el fenómeno denominado fast-fashion.

“Esto es una moda consciente porque se trata de comprar ropa de segunda mano, ropa que ya existe y, aunque ya se usó, puede seguir siendo usada para alargar su vida para disminuir el consumo fast-fashion, que implica la explotación laboral y la contaminación generada a partir de la producción masiva de la ropa, que además solo vuelve a la gente muy consumista”, narró Carolina.

Carolina, de 38 años, es madre y lleva cuatro años con su red de bazares “Adiós Clóset”; inicialmente lo hizo para fomentar el consumo sustentable, pero encontró en este mecanismo una alternativa de ingreso que le era funcional para sus actividades como mamá. Ella platica que trabajó en oficina y la falta de empatía de sus empleadores ante sus necesidades de cuidar a su hijo la llevaron a optar por dedicarse mejor a los bazares.

Carolina lleva cuatro años que inició su proyecto de bazares Adiós Closet.

EL PROCESO

Ana Karen, Carolina, Daniela, Paloma y Andrea explican que para que la actividad sea redituable es necesario invertir tiempo, dinero, mucho empeño y esmero.

“Como en todo trabajo obviamente tienes que dar un buen servicio, una buena imagen. Lo tienes que hacer con pasión y dedicación para que todo funcione”, expresó Carolina.

Ana, quien cuenta con 10 mil seguidores en su cuenta de Ana Banana en Instagram, detalla que invierte cerca de 20 horas a la semana, cuando menos; pero hay días en que empieza desde las 5 de la mañana y termina hasta las 5 de la tarde.

El proceso para sacar un producto a la venta implica desde ir a buscar ropa a tianguis o bazares, lavar y desinfectar bien las prendas y plancharlas. Después, viene la producción: armar conjuntos y tomar las fotografías para publicitarlas. Finalmente, el tiempo para el empaquetado y entrega.

Paloma comparte que ella se dedica de tiempo completo a su negocio al que llamó en Instagram “Paloma Diseños”. Desde ir a buscar el material para la elaboración de los artículos y el trabajo de venta que le toma varias horas.

“Desde la mañana contesto mensajes sobre preguntas de los productos y para agendar entregas. Al medio día y en la tarde salgo para hacer las entregas”, explica.

Andrea narra cómo al ver que su proyecto “Galletitas de Andrea” prosperaba, optó por invertir en él y de iniciar su negocio con una estufa pequeña. Ahora ha adquirido una más grande y equipo especializado en repostería.

El toque personal, el trato ameno, cordial, es una de las características de las “nenis”, que, si bien han tratado de utilizarlo para demeritarlas, ellas lo emplean justo como un distintivo a su favor, a diferencias de las grandes tiendas departamentales.

“Me dan risas las burlas, pero también quiero decir que hay mucha otra gente que piensa bien de nosotras. Es un modo de trabajo de mujeres emprendedoras que queremos hacer las cosas diferente y no irnos por el típico trabajo tradicional”, dice Paloma.

El trato cariñoso entre vendedoras y clientas con frases como linda, nena, bonita, son característicos. Las emprendedoras destacan que una atención amable debe de ser aplaudible y no motivo de crítica.

Para las entrevistadas ser emprendedoras también las ha llevado a formar parte de una red entre mujeres y aunque no les avergüenza, sin embargo, sí alertan que la crítica puede incidir y afectar a otras que apenas empiezan o intentan emprender sus proyectos.

“Ser parte de la comunidad de los bazares me ha dado más de lo que yo pude haber imaginado, porque yo pude conectar con muchas mujeres alrededor de la República y he puesto mi granito de arena para reducir el fast-fashion al usar lo que ya se encuentra en el mundo. Ser ‘neni’ es ser orgullo feminista”, expresa Daniela.

“Me molestó muchísimo y la verdad cuando empezaron a utilizar este término de manera despectiva. Nosotras decimos ‘neni’ como una forma de hablarnos entre nosotras con cariño, de confianza, de poder acercarnos al otro lado. Me encantaría que la sociedad tuviera esta apertura de no burlarse de las emprendedoras a través de este término, más bien de aplaudirlo porque hay mucho esfuerzo detrás. A mí no me hace menos, pero a lo mejor hay personas que apenas van empezando con proyectos y burlarse de esto puede bajar tus expectativas y puede influir en que pares en algún proyecto”, concluyo Ana Karen.