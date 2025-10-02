$!‘Neutralidad es complicidad’: piden que México rompa relaciones con Israel tras interceptar flotilla que llevaba ayuda a Gaza

Manifestantes protestaron sobre avenida Reforma el miércoles para exigir el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México e Israel y un alto “al genocidio del Pueblo Palestino”.
Esta movilización ocurrió luego de que militares interceptaron una flotilla internacional de la Global Sumud Flotilla que intentaba entregar ayuda humanitaria a Gaza; mexicanos formaban parte de la misión.
Familiares de los mexicanos que formaban parte de la flotilla participan en la protesta y se reunieron por la tarde con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Libertad, libertad, Palestina, libertad”, “Los niños en Gaza no son una amenaza”, “Los mexicanos en Gaza no son una amenaza”, “La neutralidad es complicidad”, gritaban.
Andrea Lugo Ledesma, sobrina de Ernesto Ledesma, quien viajaba en la Global Sumud Flotilla, dijo que su familia ha perdido toda comunicación con él y exigen a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cancillería que den “respuestas inmediatas” y den acompañamiento a los familiares.
David Peña, abogado de los mexicanos detenidos, dijo que tras la reunión con personal de la Cancillería, les informaron que sus familiares serán trasladados a un centro de detención de Israel y que la dependencia ya envío notas diplomáticas para saber las causas de la detención y exigir su liberación.
“Las condiciones de seguridad y de integridad física, en qué momento se puede tener contacto con ellos, en qué lugar van a estar detenidos y cuál es procedimiento de deportación, es la urgencia de las familias de los mexicanos detenidos por Israel”, dice Peña.
Hilda Ruiz Gaitán, mamá de Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, ingeniera biomédica y trabajadora humanitaria que viajaba en la Global Sumud Flotilla, dijo que su hija decidió participar en el movimiento para luchar “por las atrocidades que se están cometiendo en Palestina”.
¿Qué dice la Cancillería?
En un comunicado, la dependencia informó que la embajada de México en Israel solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
“La Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas”, indicó.
Global Sumud Flotilla
La flotilla estaba compuesta por más de 40 barcos civiles con alrededor de 500 activistas, parlamentarios, abogados y periodistas de más de 40 países, incluidos la activista sueca Greta Thunberg.
Los organizadores de la flotilla denunciaron que “además de los barcos cuya intercepción se confirmó, se perdió la retransmisión en directo y la comunicación con otros barcos”.
Global Sumud afirmó trabajar “sin descanso para encontrar a todos los participantes y miembros de la tripulación”.
Este fue “un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados”, declaró la organización Global Sumud, e instó a “gobiernos, líderes mundiales e instituciones internacionales a exigir la seguridad y la liberación de todas las personas a bordo”.
En tanto, el movimiento islamista palestino Hamás calificó de “crimen de piratería y de terrorismo” la intervención de las fuerzas israelíes “en aguas internacionales, y el arresto de activistas y periodistas”.
Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá.