$!‘Neutralidad es complicidad’: piden que México rompa relaciones con Israel tras interceptar flotilla que llevaba ayuda a Gaza

Manifestantes protestaron sobre avenida Reforma el miércoles para exigir el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México e Israel y un alto “al genocidio del Pueblo Palestino”.

Esta movilización ocurrió luego de que militares interceptaron una flotilla internacional de la Global Sumud Flotilla que intentaba entregar ayuda humanitaria a Gaza; mexicanos formaban parte de la misión.

Familiares de los mexicanos que formaban parte de la flotilla participan en la protesta y se reunieron por la tarde con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Libertad, libertad, Palestina, libertad”, “Los niños en Gaza no son una amenaza”, “Los mexicanos en Gaza no son una amenaza”, “La neutralidad es complicidad”, gritaban.

Andrea Lugo Ledesma, sobrina de Ernesto Ledesma, quien viajaba en la Global Sumud Flotilla, dijo que su familia ha perdido toda comunicación con él y exigen a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cancillería que den “respuestas inmediatas” y den acompañamiento a los familiares.

David Peña, abogado de los mexicanos detenidos, dijo que tras la reunión con personal de la Cancillería, les informaron que sus familiares serán trasladados a un centro de detención de Israel y que la dependencia ya envío notas diplomáticas para saber las causas de la detención y exigir su liberación.

“Las condiciones de seguridad y de integridad física, en qué momento se puede tener contacto con ellos, en qué lugar van a estar detenidos y cuál es procedimiento de deportación, es la urgencia de las familias de los mexicanos detenidos por Israel”, dice Peña.

Hilda Ruiz Gaitán, mamá de Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, ingeniera biomédica y trabajadora humanitaria que viajaba en la Global Sumud Flotilla, dijo que su hija decidió participar en el movimiento para luchar “por las atrocidades que se están cometiendo en Palestina”.