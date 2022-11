Ney González, ex gobernador Nayarit, prófugo de la justicia, tiene 2 órdenes de aprehensión en su contra

MÉXICO._ Ney Manuel González Sánchez, gobernador de Nayarit del 19 de septiembre de 2005 al 18 de septiembre de 2011, tiene dos órdenes de aprehensión por ejecutar en su contra, una por el ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, además de la de administración fraudulenta en perjuicio del erario público y otros delitos, en agravio del Fideicomiso de Bahía de Banderas.

Así lo informó, el 10 de noviembre de 2022, Petronilo Díaz Ponce-Medrano, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit, durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte del primer informe del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, militante de Morena.

Díaz Ponce-Medrano aseguró que está en curso una investigación de lo que, según dijo, se podría calificar como “el mayor desfalco que han tenido los bienes públicos estatales”, como es el caso del Fideicomiso Bahía de Banderas, el cual “asciende a casi una decena de millones de pesos”.

El titular de la Fiscalía estatal detalló que la primera orden de aprehensión contra González Sánchez es por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos, en su modalidad de uso en agravio de la Hacienda pública y de la sociedad, por casi 90 millones de pesos.

Mientras que la segunda orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal, es por los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta, en perjuicio del erario público estatal y el Fideicomiso antes mencionado.

Díaz Ponce-Medrano reveló que la noche del miércoles 9 de noviembre de 2022, se realizó una búsqueda para localizar a González Sánchez, lo cual no fue posible, a pesar de haberse ejecutado una orden de cateo en uno de los inmuebles propiedad del ex gobernador, ubicado en la Avenida México, de la colonia Mololoa, municipio de Tepic, muy cerca de la Notaría 30, cuya patente ostenta el ex mandatario estatal.

“En razón de lo anterior, estoy en condiciones, como titular del Ministerio Público del Estado de Nayarit, de declarar prófugo de la justicia al ex gobernador Ney González”, indicó Díaz Ponce-Medrano, quien también afirmó que ya se emitieron solicitudes de colaboración con diversas entidades del país, así como la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol), para su localización en cualquier parte del mundo.

Por otra parte, el secretario general de Gobierno estatal, Juan Antonio Echeagaray Becerra, reveló que al menos 100 carpetas de investigación se encuentran abiertas en la Fiscalía nayarita, en contra de servidores públicos de anteriores administraciones, por presuntos malos manejos financieros, abuso de poder, cohecho y ejercicio indebido de funciones.

La indagatoria de la FGR señala que en zonas de playa de los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, desde el año 2005 se realizaron simulaciones en la compra de 70 terrenos de una superficie total de 255 mil 532 metros cuadrados, donde fueron construidos hoteles y zonas residenciales, recursos que nunca ingresaron a las arcas estatales.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal nayarita ha recuperado 57 bienes. Los terrenos de playa se localizan en los poblados de la Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Nayarit, Punta de Mita en Bahía de Banderas y El Monteón en Compostela.

Florencio Román Messina, ex titular de la Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de González Sánchez, fue sentenciado a siete años de cárcel por el presunto desvío de recursos, peculado y desvío de documentos, por lo que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Venustiano Carranza, en el municipio de Tepic.

¿QUIÉN ES NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ?

Ney González Sánchez, nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de enero de 1963. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (UNAY), donde también fungió como catedrático. Es hijo de Emilio Manuel González Parra, quien también fue gobernador de Nayarit, de 1981 a 1987, así como senador y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cuenta con Master en Seguridad, Defensa y Geoestrategia, por la Universidad Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en colaboración con el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE), en España.

González Sánchez fue diputado al Congreso del Estado de Nayarit, en la XXIII Legislatura (1990-1993) y en la XXV Legislatura (1996-1999). También fungió como diputado federal en la LVIII Legislatura (2000-2002), donde se desempeñó como vocero del grupo parlamentario del PRI.

Asimismo, fue presidente municipal de Tepic, para el periodo de 2002 a 2005. Sin embargo, el cargo lo desempeñó hasta 2004, año en el cual solicitó licencia para competir por la candidatura del PRI al Gobierno del Estado de Nayarit.