“Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este Gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo?”, declaró.

Xóchitl Gálvez Ruiz delineó su estrategia de seguridad, que, según aseveró, estaría alejada de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y del “abrazos no balazos”, impulsada por López Obrador.

“Échale un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima. No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO”, insistió.

“El Ejército quiere defender a la patria, donde le toca defender a la patria y no lo indigno que es tener los de bacheadores de carreteras, ese no es el papel del Ejército, no es digno para el Ejército, estaba deteniendo migrantes, el Ejército tiene un alto honor que yo voy a cuidar de ellos”, planteó.

Sobre su propuesta en otros temas, la candidata presidencia reconoció que era de su interés “ampliar la base tributaria”, no subir impuestos, pero sí que más mexicanos pagaran impuestos. También recordó que el presidente López Obrador, según ella, había usado políticamente datos fiscales de sus adversarios.

“El problema es que hoy el Gobierno Federal se ha dedicado a perseguir a los adversarios políticos. O sea, se echaron un buen rato sacando mis cuentas bancarias fiscales. O sea ojalá hubieran sacado las del [Joaquín Archivaldo Guzmán Loera] Chapo, no las mías, porque yo finalmente no soy una delincuente”, acusó.