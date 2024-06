Ni los estragos del huracán Otis, ni la inseguridad, ni los cobros de extorsión al transporte público y a los comerciantes, tuvieron impacto ni reflejo en las urnas en el Puerto de Acapulco en detrimento de Morena, el partido de la alcaldesa Abelina López, la gobernadora Evelyn Salgado y el Presidente López Obrador.

En cambio, en otros municipios marcados por la violencia, como la capital Chilpancingo, donde al 99 por ciento del escrutinio la coalición opositora aventaja por un estrecho margen a Morena, el partido que gobierna la ciudad, el voto sí parece desfavorable para el partido guinda. Mientras que en 7 de 9 municipios de la zona de Tierra Caliente, también marcados por la violencia, Morena perdió por amplio margen las elecciones municipales, aunque en el resto del estado es la fuerza política con más alcaldías.

Morena arrasa en Acapulco pese a Otis y violencia

A finales de octubre de 2023, Acapulco sufrió la llegada repentina del huracán categoría 5 Otis, uno de los fenómenos naturales más violentos de los que se tenga registro en el Pacífico mexicano y en la historia de México, que dejó un saldo de al menos 50 personas muertas y una treintena de desaparecidos, además de incuantificables daños materiales en el sector turístico y en miles de viviendas de la población que, ocho meses después, aún continúa recuperándose de la tragedia.

Tal y como constató en el terreno Animal Político en los días posteriores a Otis, la situación que se vivió en el puerto fue caótica, con jornadas sin luz ni electricidad, agua potable, alimentos, ni medicamentos, y con una demora de hasta cuatro días en el reparto de los primeros enseres por parte de las autoridades.

Además, la ciudadanía entrevistada denunció que los tres niveles de gobierno tardaron demasiado en alertar a la población de que Otis se convertiría en un huracán de máxima categoría –el presidente López Obrador envió un tuit cinco horas después de que el Centro de Huracanes estadounidense alertara de que se trataba de un huracán “extremadamente peligroso”– y en coordinarse para la entrega de la ayuda.

“¡Dónde está el gobierno! ¡Dónde están las autoridades!”, era uno de los reclamos más escuchados entre la ciudadanía, tal y como quedó reflejado en esta crónica publicada por Animal Político al mes del huracán.

Ante este contexto, había expectación por saber cómo sería la reacción de la ciudadanía a la labor de las autoridades locales de Morena en las urnas.

Y lo cierto es que no hubo voto de castigo.

De acuerdo con datos preliminares del PREP de Guerrero, al 97% del conteo, la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López, que buscaba además reelegirse en el cargo tras ganar en 2021, triunfó de nuevo. Y lo hizo, además, con un margen muy amplio del 53.5% de los votos; muy por encima de Yoshio Yvan Ávila, de Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 14.9% de los votos; y de Carlos Jacobo Granda, de la coalición PAN-PRI-PRD, con el 13.8% de los sufragios.

De hecho, la morenista, que dobla en votos a sus adversarios, obtuvo además casi 20 mil más que en la elección de 2021, cuando ganó con 138 mil sufragios.

Además del huracán, la violencia que lleva años azotando al puerto turístico tampoco tuvo mayor efecto en las urnas para el partido guinda.

Abelina López inició en 2021 su primer mandato con el combate a la violencia como uno de sus principales pilares de campaña. Sin embargo, las cifras reflejan que la inseguridad se ha mantenido ‘estable’ en su trienio: en 2021 se contabilizaron, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, 443 asesinatos. En 2022, bajó ligeramente a 437, y en 2023 subió de nuevo a 452 homicidios. Mientras que en solo cuatro meses de 2024 (de enero a abril), suman ya 179 asesinatos, poco menos de la mitad de lo registrado el año previo.

Además, Acapulco, donde operan diversos grupos criminales, entre ellos el ‘cártel de Caborca/Los rusos’ y el cártel independiente de Acapulco, ha sido noticia en los últimos meses por el cobro de extorsión a los transportistas. De hecho, en enero pasado hubo un paro de labores de transportistas luego de que un conductor fuera asesinado y tres unidades quemadas, por no pagar el ‘derecho de piso’ al crimen. Asimismo, han trascendido numerosos videos en los que se aprecia a integrantes del crimen organizado agredir a golpes a los choferes que no les reporten o no pagan la cuota de la extorsión.

Ahora bien, la violencia tampoco tuvo impacto para otros partidos gobernantes en otros municipios que registraron asesinatos de candidatos, o donde también predomina el control de los grupos del crimen organizado y el cobro de extorsiones.

Por ejemplo, en Chilapa, municipio ubicado a un par de horas de la capital Chilpancingo y que fue nota nacional luego de que un aspirante de Morena y un regidor del mismo partido fueron asesinados a balazos en marzo pasado, la coalición PRI-PAN-PRD volvió a ganar con algo más del 53% de los votos.

En Coyuca de Benítez, donde tan solo unos días antes de la elección fue asesinado el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, José Alfredo Carrera, volvió a ganar Morena; esta vez de la mano de Víctor Hugo Catalán, que obtuvo el 47% de los votos, muy por arriba de viuda del difunto candidato que lo sustituyó, y que registró el 29% de los sufragios.

En Atoyac de Álvarez, donde también fue asesinado en marzo de este 2024 el precandidato del PT a la presidencia municipal, Alfredo González Días, triunfó otra vez el partido Morena en la elección con el 37% de los votos, por encima del 29% de los del candidato del PRI.

De hecho, el aumento general de la violencia en Guerrero no tuvo un gran impacto en las urnas para el partido de la gobernadora ni del presidente López Obrador. Entre 2021 y 2023, ya durante el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, los homicidios pasaron de 1 mil 166 casos a 1 mil 401, un aumento del 20% en la entidad. Sin embargo, de acuerdo con datos del PREP, Morena es el partido que más alcaldías ha ganado en Guerrero, con 29, seguido de la coalición PAN-PRI-PRD, con 16.

Coalición va ganando a Morena en Chilpancingo

Donde sí parece que hubo un ‘voto de castigo’ es en la capital guerrerense, en Chilpancingo: al 99% del conteo, la coalición PAN-PRI-PRD obtuvo 46 mil 869 votos, el 42.9%; unos mil 336 votos más que la coalición Morena-PVEM-PT, que suma el 41.7%.

La última alcaldesa de la capital fue la morenista Norma Otilia Hernández, quien se convirtió en nota nacional luego de que trascendiera un video en el que se la veía compartiendo mesa con un líder local del crimen organizado, aunque ella negó en reiteradas ocasiones que hubiera llegado a ningún acuerdo con el líder del grupo ‘Los Ardillos’.

Precisamente, este grupo criminal, en oposición a otro denominado ‘Los Ardillos’, desató el terror en la capital guerrerense para hacerse con el control del transporte público asesinando a choferes de unidades, lo que provocó en febrero pasado que la gente tuviera que caminar por las calles ante el paro de labores de los transportistas.

Asimismo, Animal Político pudo constatar en una crónica para el especial ‘Votar entre Balas’ que vecinos denunciaron que había un mandato no escrito para que nadie transite por las calles de la ciudad en moto a partir de las siete de la tarde para evitar ser confundidos con sicarios de algunos de los grupos antagonistas del crimen organizado.

Por otra parte, en los 9 municipios que conforman la región de Tierra Caliente, Morena solo obtuvo una alcaldía, siendo el PAN y el PRI los partidos que más alcaldías ganaron en esta región dominada por grupos criminales como La Familia Michoacana.

En Arcelia, por ejemplo, la coalición PAN-PRI-PRD ganó con hasta el 80% de los votos, mientras la coalición de Morena solo logró el 14%.

Otro ejemplo es Coyuca de Catalán, donde la coalición PAN-PRI-PRD también ganó con el 70% de los votos.

Mientras que en Cutzamala, la coalición obtuvo hasta el 93% de los sufragios.

Solo en Tlalchapa, Morena ganó la presidencia municipal con el 87% de los votos en esta pequeña localidad de 11 mil habitantes de Tierra Caliente.