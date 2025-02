Niega Cuauhtémoc Blanco acusaciones de intento de abuso sexual

El ex Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco expresó que no pediría licencia como Diputado federal, ante la petición de desafuero de la Fiscalía morelense y que llegaría hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, informó el jueves que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Blanco, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.

”No voy a pedir licencia. Que siga el proceso de desafuero”, aseguró el Diputado federal, en un mensaje a medios, en el cual el también ex futbolista acusó una extorsión y negó que la mujer fuera su familiar.

”Mira aquí está la denuncia de mi hermano primero, porque primero se le acercaron a él para pedirle un millón de pesos en el mes de mayo, en el mes de mayo fue la denuncia que presentó mi hermano por extorsión, porque la señora se le retira el cargo, luego la señorita en represalia metió una denuncia de violación”, afirmó.

”Ella no es nada mío, tenemos los mismos apellidos, ella es hermana de mi hermano mayor, que les quede muy clarito, no es nada mío [...] Yo no tengo ningún problema, hay que esperar lo que diga el Congreso. Yo no tengo problema de si me desafueran o no me desafueran, mi conciencia está tranquila y no estoy amparado y no tengo por qué. El que nada debe, nada teme. Aquí estoy dando la cara”, expresó el ex Gobernador.

Cuauhtémoc Blanco fue acusado por su media hermana de intento de violación, delito que supuestamente habría ocurrido en diciembre de 2023, en la Residencia Oficial del estado.

La mujer también denunció al Legislador federal por amenazas y hostigamiento laboral, cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, durante su Administración.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el ex Fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, destituido del cargo por el Congreso estatal, cometió atropellos a la justicia y, según ella, quiso hacer pasar feminicidios como suicidios. Además, felicitó al Congreso local, por haberle quitado el cargo.

Durante su conferencia de prensa matutina, recordó cuando Carmona Gándara dijo que la muerte de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, ocurrido el 2 de noviembre de 2022, fue por broncoaspiración, mientras que Ernestina Godoy Ramos, en ese momento Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que había sido un feminicidio.

”Entre otras múltiples, ¿qué podemos decir? Atropellos a la justicia del fiscal”, comentó, tras poner los videos con las declaraciones de Carmona Gándara y de Godoy Ramos.

”En particular este caso que ya no quisiera mencionar el nombre, para no revictimizar, el Fiscal de Morelos, es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos, ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México”, recordó.

“Cuando se encuentra el cuerpo de esta joven, viene esta declaración del Fiscal, de que fue una broncoaspiración, que no había señales de violencia, la familia le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México que siga con la investigación. La Fiscalía pide toda la información y hace su propio peritaje y se encuentra que fue un feminicidio”, explicó Sheinbaum Pardo.

”De ahí la Fiscal General de Justicia de la Ciudad, hoy Consejera Jurídica del Gobierno de México, de manera muy valiente hace una denuncia contra el Fiscal de Morelos, porque después de eso, el Fiscal de Morelos acusó a la Jefa de Gobierno de que había un tema político, acusó a la Fiscal. Entonces, la Fiscal hace una denuncia contra el fiscal de Morelos y un juez lo encuentra culpable y hay orden de aprehensión”, agregó la Presidenta.

”El tema es que el Fiscal tenía un fuero federal, es desaforado por el Congreso de la Unión y después la Corte dice que requiere ser desaforado también por el Congreso de Morelos, porque fue detenido el Fiscal y con varios amparos sale libre y después se dice que tiene que haber también un desafuero por parte del Congreso de Morelos. Ayer finalmente fue desaforado, hoy tiene otros amparos”, reveló Sheinbaum Pardo, quien también aseguró que Carmona Gándara dio pocos resultados y quiso hacer parecer feminicidios como suicidios.

”Pero cómo se explican además, pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo, además de otros casos de feminicidio en donde este Fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres, pero además, pues una actuación muy, la verdad, con pocos resultados. Entonces ayer se pide desaforarlo en el Congreso de Morelos y la Gobernadora Margarita [González Saravia], que es una mujer de primera, envía su terna y ayer mismo ya Morelos tiene, afortunadamente, un nuevo Fiscal [Edgar Antonio Maldonado Ceballos]”, finalizó Sheinbaum Pardo.

La Gobernadora de Morelos Margarita González Saravia indicó, durante una conferencia de prensa, que Carmona Gándara arrastraba con un desgaste derivado de los procesos penales en su contra, por lo que se promovió su remoción del cargo

”Es una de las acciones que desde la campaña propuse [la destitución de Carmona Gándara], que era importante tener una Fiscalía que actuara de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido el Fiscal Uriel Carmona había ya tenido un desgaste muy importante, por las denuncias que él tenía a nivel federal”, dijo.

“Y era imposible sostener un Fiscal que estuviera yendo a firmar sus denuncias y sus procesos porque no es una buena imagen para el Estado de Morelos, y en ese sentido decidimos proponerle al Congreso del Estado, el nombramiento de una terna y de esa terna salió electo Edgar Maldonado”, añadió la gobernadora.

“¿Está usted protegiendo al ex gobernador Cuauhtémoc Blanco [Bravo]? ¿Se da la destitución del fiscal por la denuncia que interpuso contra Blanco?”, le preguntó un reportero.

”Es completamente falso. Yo creo que el Fiscal se sintió atrapado cuando supo que nosotros íbamos a tener mayoría en el Congreso y eso fue un salvavidas que pretendió usar él, la forma de presionar es muy su estilo de hacerlo, porque esa denuncia ya la tenía desde 2023”, respondió.

”Entonces su obligación era haber hecho esa denuncia desde entonces, y siempre la usó como una forma de chantaje, entonces creo que fue un acto desesperado de su parte en lugar de un acto de justicia”, respondió, quien también advirtió que en Morelos se iba a procurar la justicia en favor de las mujeres.

”En cualquier circunstancia, creo que hay muchos expedientes empolvados en la Fiscalía, muchos, mucha gente ha venido conmigo, pues a reclamar justicia, y a quejarse de la Fiscalía durante todos estos meses y creo que va a ser una tarea enorme la que va a tener el nuevo fiscal, por conocer todos y cada uno de los expedientes que seguramente va a haber [...] yo no voy a proteger a nadie ni mucho menos, es una tarea de la Fiscalía y cuando la justicia siga su curso pues nosotros vamos a respaldar”, comentó la Gobernadora, quien también reconoció que negoció con otros diputados en el Congreso local, para contar con la mayoría calificada y remover a Carmona Gándara del cargo.

”Efectivamente, nosotros para la remoción del Fiscal teníamos solamente nuestros doce votos y se requería mayoría calificada, hicimos un trabajo de convencimiento a nivel federal, yo estuve en dos ocasiones con la dirigencia nacional del [Partido del Trabajo] PT, pues trabajando con ellos explicándoles la circunstancia del estado, porque a veces nosotros en el estado estamos muy informados, pero a nivel federal pues no tienen la misma información”, reveló.

González Saraia advirtió que el Gobierno del Estado preparaba el segundo paquete de denuncias en contra de anomalías detectadas en la Administración de su predecesor Blanco Bravo.

”Ya está prácticamente listo, se va a presentar al Fiscal Anticorrupción, que eso es lo que a nosotros nos corresponde y el seguimiento de las denuncias le corresponde, por supuesto a la Fiscalía”, dijo.