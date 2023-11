Ernestina Godoy Ramos, cuya titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), negó que la institución a su cargo haya ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una decena de funcionarios y políticos de oposición y de Morena, según registros judiciales revisados por el diario estadounidense The New York Times.

Además, Godoy Ramos aseguró que la información publicada por el NYT carecía de veracidad, ya que argumentó que estaba basada en documentos que, según ella, no existían en los archivos de la propia FGJ-CDMX. También acusó que la documentación citada en dicho artículo periodístico era falsa y reiteró que los documentos que se utilizaron para sustentarlo eran apócrifos.

“Quiero precisar varios puntos sobre lo publicado este jueves por el diario The New York Times con relación a falsas aseveraciones sobre un supuesto espionaje. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía”, dijo la titular de la FGJ-CDMX.