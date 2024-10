Isolde Boadicee ha luchado los últimos siete años para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atienda con medicamentos adecuados a los pacientes con melanoma, un tipo de cáncer en la piel. Su batalla comenzó en 2017, luego de que un médico del Centro Médico Siglo XXI le advirtió en su primera cita que no le darían las medicinas que requería por su alto costo.

Para ese momento, Isolde necesitaba Pembrolizumab, también conocido como Keytruda, un medicamento con un costo de 100 mil pesos que debía suministrarse una vez cada tres semanas. Era la única forma de detener el melanoma en fase avanzada que le habían detectado, el tipo de cáncer de piel más agresivo, según autoridades mexicanas.

Desde el 28 de marzo de 2017, cuando Isolde fue diagnosticada, pudo cubrir el costo de 18 dosis de Pembrolizumab gracias al seguro médico privado de la empresa donde trabajaba y con el apoyo del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

Para aminorar los costos de su tratamiento, y ante el riesgo de que el financiamiento de su seguro médico privado se terminara, acudió al Centro Médico Siglo XXI del IMSS para solicitar que le dieran otras 17 dosis de medicamento que aún le faltaban en su tratamiento.

La respuesta del primer médico que la recibió fue la antesala de su lucha legal: el Instituto no le daría su tratamiento porque no estaba en el cuadro básico de medicamentos y porque, en su opinión, no era seguro que el Pembrolizumab tuviera un efecto positivo en su salud.

“El trato de los médicos fue sumamente inhumano con comentarios como: ‘pues a usted le puede estar yendo bien ahorita, ¿pero cómo nos vamos a gastar un millón y medio en usted si prácticamente todos los pacientes terminan muertos?’”, relata Isolde.

Fue ahí cuando decidió buscar la ayuda de un abogado para interponer un amparo en contra de la IMSS, además de una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que esta institución convocara a una reunión conciliatoria entre ella y funcionarios del Instituto.

Animal Político buscó al IMSS para que ofreciera una postura sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición, no hubo una respuesta.

Aunque Isolde interpuso estos recursos legales para que el IMSS se hiciera cargo de su tratamiento, al considerar que es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a la salud, también lo hizo pensando en las personas que han fallecido a causa de melanoma. Uno de esos casos fue el de su papá, quien murió a los 39 años.

“Yo me quedé huérfana a los 7 años y también lo quiero hacer en su memoria y en su honor (de mi papá). Yo decidí luchar, afortunadamente aquí estoy y quisiera apoyar a las personas que no tienen la misma suerte”, señala Isolde.