El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó los trascendidos de la prensa respecto a que él influiría en la selección del gabinete presidencial de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México.

“Es falso. Voy a recordar cómo era antes: el Presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto o su sustituta, en este caso no fue así, yo no fui el que decidió, no hubo ‘dedazo’, porque eso se olvida, y fue la gente”, respondió a una periodista.

“No estoy metiéndome en nada. Además, le tengo un gran respeto a la Presidenta electa. La admiro, es muy inteligente, académicamente es doctora. Hay quienes no toman mucho en cuenta esto”, sostuvo.

“Van a seguir especulando nuestros compañeros, algunos, y sobre todo nuestros adversarios, a esos no les parece nada, pero también, no hay que pelearse, no hay que engancharse en discusiones ni en pleitos”, comentó durante su conferencia de prensa matutina, en la cual también reiteró su promesa de retirarse de la política tras dejar el cargo.

“Yo no quiero ser líder moral, ya lo he dicho muchas veces, ni jefe máximo, ni caudillo, mucho menos cacique, yo ya termino en 100 días y me jubilo, y lo sigo diciendo para que se vaya internalizando, muchos que me conocen por mis convicciones saben que soy congruente y que la honestidad es lo que estimo más en mi vida”, aseveró López Obrador.

Asimismo, reafirmó que él estaba “muy contento” porque había “la suerte y la dicha de que el pueblo eligió muy bien” en los comicios.

“La primera Presidenta de México y de América del Norte. ¿Qué más le podemos pedir a la vida?”, expresó.

Añadió que le tenía mucho respeto a Sheinbaum Pardo y conocía a los funcionarios del actual Gobierno federal.

Además, recordó que ella misma tenía a su propio equipo, el cual era profesional y con dimensión social.

“Le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro. Es muy inteligente. Académicamente es doctora, es honesta, tiene experiencia [...] Estoy muy contento con ella, además conoce a todos los servidores públicos del Gobierno federal, es un gran equipo”, agregó.

“Ella tiene también muy buenos profesionales, también con dimensión social, comprometidos con la transformación, pero bueno, van a seguir especulando nuestros compañeros, algunos y sobre todo nuestros adversarios, a ellos no les parece nada, pero tampoco hay que pelearse ni engancharse en discusiones”, expresó López Obrador.

“El jueves [20 de junio] estaré presentando, ya también, si no todo, una parte de nuestro gabinete, es que esta es una semana movida”, apuntó Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde su casa de transición, un día antes.