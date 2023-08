Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y también aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), negó el supuesto acarreo y brigadas de los gobiernos federal, estatales y municipales, a su favor, como acusó Marcelo Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien, un día antes, presentó supuestas pruebas de ello y dijo que Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, vive en “Fantasilandia”.

En un video grabado desde su domicilio particular y publicado en su cuenta de la red social Twitter (Hoy X), la también llamada “corcholata” llamó a sus compañeros a la unidad, y no olvidar por qué estaban luchando, ni todo lo que habían pasado como movimiento.

Las llamadas “corcholatas” de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

A cuatro días de que concluyan los recorridos por el país, recordó que, del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023, los seis aspirantes serían sometidos a una encuesta nacional, con cuatro ejercicios espejo, realizados por empresas privadas.

“Se ha estado diciendo que llevo acarreados a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, y otras cosas. Primero, niego que esto sea cierto, si alguien llegó a hacerlo, evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas, jamás las cometería, estoy totalmente en contra de ello”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Sería hasta contraproducente, si a una persona se le obliga a ir a un evento y la encuesta llega a su casa, obviamente esa persona estaría enojada, y en la encuesta contestaría en contra, es decir, no llevamos a cabo estas prácticas, pero si alguien las hiciera sería contraproducente, tampoco creo en la guerra sucia, he vivido muchos años la guerra sucia”, justificó la ex jefa de Gobierno de la capital de la República.

Sheinbaum Pardo recordó los momentos “difíciles” que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador atravesó durante su campaña electoral en 2018, por lo que sólo debían tener en mente que siguiera la “transformación”.

“Así que yo los llamo a la unidad. Sé que todos tenemos altura de miras y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre y a partir de ahí, quien salga favorecido por el pueblo de México, será alguien que convoque a la unidad”, insistió la “corcholata”.

“De mi parte tengan la certeza de que siempre voy a convocar a la unidad, tengo claro cuáles son las causas de nuestro movimiento, tengo claro por qué luchamos, tengo claro el rumbo del país y los llamo a todos a que este sea un proceso unitario, constructivo”, añadió Sheinbaum Pardo, quien también aseguró a sus simpatizantes, que podían tener la certeza de que iba a trabajar por la unidad del movimiento.

Por su parte, Ebrard Casaubón aseguró que el dirigente nacional de Morena vivía en ‘Fantasilandia’, ya que no veía todas las irregularidades que habían cometido las otras “corcholatas” en el proceso de selección del candidato presidencial de la “4T”.

El ex Canciller consideró que el dirigente partidista habitaba en un mundo de fantasía, luego de que en Ciudad del Carmen, Campeche, un reportero local le expusiera el acarreo que hubo en un evento de López Hernádnez y el apoyo que el Gobierno del Estado, encabezado por Layda Elena Sansores San Román, le había dado a Sheinbaum Pardo.

“Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado porque vive en ‘Fantasyland’ y no sabe lo que nos estás diciendo”, ironizó el ex titular de la SRE, quien también indicó que las evidencias que su equipo había logrado recabar se las entregó, un día antes, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también presidente del Consejo Nacional de Morena, pero tal parecía que Delgado Carrillo no tenía comunicación con el mandatario sonorense.

Respecto al llamado a la unidad que hizo la ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Ebrard Casaubón dijo que él no había puesto en entredicho dicha cohesión, ya que él no había violado ninguno de los acuerdos que firmaron ante el partido.

“Claro que todo mundo está de acuerdo con la unidad, pero ese no es el tema. El tema es cuáles son los fundamentos de la unidad. La unidad se construye respetando los acuerdos que se tomaron, la unidad se construye dejando que las personas libremente den su punto de vista”, enfatizó el ex canciller.

“La unidad se construye, por ejemplo, otro de los ejemplos que se estableció que firmamos que es que los gobiernos estatales no participen. Entonces que cumplan lo que firmaron. Nosotros no estamos promoviendo que se divida [el movimiento], el que divide es el que viola el acuerdo, no nosotros. Nosotros no hemos violado el acuerdo”, sostuvo Ebrard Casaubón.

“En este proceso exigimos que cumplan los acuerdos que firmamos ante el consejo de Morena, con una serie de obligaciones. Si eso se respeta, y la libre decisión de las personas [en la encuesta, que será del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023], no creo que haya ningún problema. La unidad se basa en esos acuerdos. Así está establecido, y para eso firmamos todos”, abundó el ex titular de la SRE.

“Todos estamos a favor de la unidad. Necesitamos también mantener la superioridad ética y moral del movimiento, y cumplir lo que ahí se dice. Primera vez en la historia que la gente va a tomar una decisión en una votación secreta y libre. Hagámoslo así”, manifestó el ex canciller.

NOROÑA ACUSA QUE COMISIÓN DE ENCUESTAS DE MORENA ESTÁ A FAVOR DE SHEINBAUM

El 24 de agosto de 2023, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en la Cámara baja del Congreso de la Unión, acusó que existía parcialidad en la Comisión de Encuestas de Morena, al ser presidida por Angélica Ivonne Cisneros Luján, quien simpatizaba con la postulación de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la también legisladora estaba en conflicto de interés y que, además, había mostrado animadversión hacia su persona.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el también aspirante a coordinar el Comité Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que ello no ayudaba para tener confianza en el proceso.

Fernández Noroña recordó que la Comisión de Encuestas de Morena creó una crisis cuando se levantaron las encuestas para la candidatura a la gubernatura de Coahuila. Asimismo, adelantó que presentaría un escrito de queja al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aunque tanto Mario Delgado Carrillo, dirigente del partido, como Sheinbaum Pardo, le habían dicho que ya era “tarde” para hacer un cambio en la Comisión de Quejas.