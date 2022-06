Niega titular de Segob que mitin de Morena haya violado la ley

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, rechazó que se haya violado la ley con el mitin que encabezaron Claudia Sheinbaum Pardo -jefa de Gobierno de la Ciudad de México-, así como Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en Toluca, Estado de México.

“¿Qué responde a quienes dicen que violó usted la ley allá en Toluca?”, le preguntó reporteros antes de ingresar al Palacio Nacional. “No, nada, ¿qué le voy a responder? Nada”, dijo funcionario federal. “¿No se violó la ley Secretario?”, se le insistió. “No, de ninguna manera”, agregó López Hernández.

El 13 de junio del 2022, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, señaló que con dicho mitin se incurrió en ilegalidades, ya que según el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara alta del Congreso de la Unión, fue un acto anticipado de campaña, con uso indebido de recursos públicos.

“Yo vi camiones, espectaculares, letreros, playeras: todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña”, sostuvo el senador, quien no fue invitado al mitin de Toluca organizado por Morena y en el que fueron presentados tres precandidatos presidenciales.

Sin embargo, el ex Gobernador de Zacatecas y ex delegado de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, anticipó que no denunciará a sus compañeros de partido, porque quiere “llevar la fiesta en paz”. Sin embargo, reiteró su rechazo a las encuestas como método definitorio de la candidatura presidencial, pero insistió en que dará la pelea para inscribirse como precandidato.

“No basta con que pidas permiso o pidas que se te exente del pago del día o que te descuentes. La función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. No es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades”, advirtió.

PRD DENUNCIA ANTE EL INE A PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES DE MORENA, POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMAPAÑA

Ángel Ávila Romero, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, informó que presentaron ante el órgano constitucional autónomo, una denuncia en contra de López Hernández, Ebrard Casaubón y Sheinbaum Pardo, por realizar actos anticipados de campaña.

“No podemos permitir que las ‘corcholatas presidenciales’ violenten la Constitución y la ley electoral”, indicó el representante partidista en su cuenta de la red sociaL Twitter, quien también indicó que estos actos de campaña anticipados fueron con recursos públicos y afirmó que “los tiempos legales electorales aún no inician”, además de que mencionó que la ley no permite que los funcionarios públicos puedan usar los recursos para su autopromoción.

“Por eso en esta queja denunciamos al presidente de Morena, Mario Delgado [Carrillo]. Ojalá que en lugar de estar pensando en el 2024, estos funcionarios se dedicaran a trabajar y entregar buenas cuentas a l@s cuidadan@s que son quienes con sus impuestos les pagan sus salarios para dar resultados y no para andar en campaña permanente”, indicó Ávila Romero.

QUE NO HAYA TAPADOS, NI DEDAZOS Y QUE INVITEN A MONREAL, DICE AMLO TRAS MITIN DE MORENA EN TOLUCA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, el 13 de junio del 2022, que no se manifestará por ninguno de los aspirantes de Morena que aspiran a la sucesión presidencial en 2024, esto luego del mitin que encabezaron Claudia Sheinbaum Pardo -jefa de Gobierno de la Ciudad de México-, así como Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández -titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), en Toluca, Estado de México.

Durante su conferencia de prensa matuina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño respondió a las críticas por el evento, al cual asistieron unas 10 mil personas. El titular del Poder Ejecutivo Federal reviró que se trata de democracia y de que ya no haya “tapados”, ni “dedazos”.

“Hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es la democracia, por falta de democracia México se estancó, dejó de progresar, porque la falta de democracia alentó la corrupción, la democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad [que] no haya tapados, que no haya dedazos.

Eso va a ser importantísimo lograr eso, imagínense cuántos años, décadas, siglos del tapado. Vamos a decir que en el México moderno, desde Porfirio Díaz [Mori], desde que él impuso a su compadre [Manuel del Refugio González Flores]. Y el dedazo, a ver ‘a quién va a dejar el presidente’ porque también en el porfiriato se definió esa regla no escrita, el presidente pone al siguiente, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores”, insistió el mandatario nacional.

“No voy a manifestarme por ninguno, los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos y los considero capaces. Entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos [...] Y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar, una compañera o un compañero. Sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña”, dijo.

“Nada más es decir: yo apoyo a esta compañera y a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue dedazo. Entonces, si se reunieron ayer, adelante y que no se limite a nadie, todos, todos, todos todos [...] Como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el estatuto se puede resolver con una o dos encuestas, que si hay 10”, indicó.

“Hasta allá no llego, pero hay que invitarlo, o sea, a todos, también a Esteban [Moctezuma Barragán], a Ricardo Monreal [Ávila], a Tatiana [Clouthier Carrillo], hay compañeras y compañeros de primera”, respondió el presidente cuando lo cuestionaron respecto al coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado.

“Si se reunieron ayer, ¡adelante! Y que no se limite a nadie, que todos participen [...] Se hace una encuesta [...] los órganos de dirección del partido deciden: ‘a ver de estos 50, vamos a elegir a diez, porque son más representativos’, y esos diez van a la encuesta, y de esos diez, los primeros van ya a la definitiva”, agregó.