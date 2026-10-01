Niegan que soldado desaparecido en Ayotzinapa fuera infiltrado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, haya sido necesariamente un infiltrado del Ejército Mexicano en ese plantel, pese a que documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional lo ubican como Órgano de Búsqueda de Información con fachada de alumno.

Cuestionada respecto a la presencia de un militar dentro de la Normal, Sheinbaum Pardo reconoció que López Patolzin pertenecía al Ejército Mexicano, pero sostuvo que simultáneamente cursaba estudios en la institución y rechazó que su presencia implicara tareas de espionaje.

“Sí, se sabe, eso es conocido. No necesariamente era infiltrado. Era estudiante de Ayotzinapa y pertenecía al Ejército Mexicano, pero no necesariamente era un espía. Estaba estudiando en Ayotzinapa”, respondió.

Los documentos militares difundidos en julio de 2026 por Alejandro Encinas Rodríguez, ex presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, describen las labores de información que el soldado realizaba dentro de la escuela.

Uno de esos informes, fechado el 21 de octubre de 2014, consigna que el 6 de junio de ese año López Patolzin inició los trámites de ingreso a la Normal con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante.

El mismo informe detalla que presentó exámenes el 6 de agosto de 2014, ingresó formalmente como alumno de primer año el día 20 del de agosto y que, a las 11:30 horas del 26 de septiembre de 2014, día de la desaparición de los normalistas, se encontraba desempeñando funciones como Órgano de Búsqueda de Información en el interior del plantel.

Los archivos militares también precisan los mecanismos de comunicación que el soldado mantenía con sus mandos: remitía la información obtenida mediante mensajes y llamadas telefónicas, y sostenía reuniones cada cinco días, en distintos puntos de la ciudad, con el comandante del Pelotón de Información de su unidad.

Los registros castrenses indican que López Patolzin ingresó al Ejército Mexicano como soldado de Infantería el 16 de enero de 2009, que en diciembre de 2013 fue evaluado para la selección de personal destinado a áreas sensibles y que el 21 de enero de 2014 fue desplegado a Tixtla, Guerrero, para realizar actividades como Órgano de Búsqueda de Información.

Encinas Rodríguez divulgó los documentos después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos descartó, en una recomendación emitida en 2026, que el soldado fuera infiltrado o informante del Ejército Mexicano.

“Ayuda para la memoria: El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), ‘con fachada de alumno’, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, escribió al difundir los archivos en redes sociales.

El soldado desapareció junto con los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 y permanece incluido en la lista de los 43 desaparecidos, condición que la propia Presidenta ratificó durante su intervención.

“Él es de los 43 desaparecidos. Está entre los 43”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La postura presidencial mantiene la discrepancia entre la versión oficial y los expedientes castrenses difundidos por el ex funcionario federal, en un expediente que cumplió 12 años sin esclarecimiento pleno y que continúa bajo investigación de las autoridades federales.