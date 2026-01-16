$!¡Niñas jugando, no maternando! En México, 21 menores se convierten en madres cada día

Una menor de edad dio a luz durante los primeros días de 2026 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La niña no pesa más de 40 kilos, mide alrededor de 1.20 centímetros y las labores de parto le provocaron un aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones en otros tejidos internos. En México, los embarazos infantiles representan una de las expresiones más graves de desigualdad. Tan solo en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años, según datos de la Secretaría de Salud. Es decir, cada día, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres. “La mayoría de estos embarazos nacen en contextos de violencia sexual o coerción y ocurren dentro del entorno familiar o comunitario”, afirma la activista Aleida Ruiz Sosa, originaria de Oaxaca. “La falta de acceso a educación sexual integral, servicios de salud reproductiva y mecanismos de denuncia seguros contribuye a que estas situaciones se repitan y permanezcan invisibilizadas, especialmente en comunidades rurales e indígenas”.

No es un caso aislado, existen miles más Al momento de su ingreso hospitalario, la menor acreditó con documentos oficiales tener 11 años, aunque el medio La Jornada informó que en realidad tiene 13, pero que fue registrada dos años después de su nacimiento. “Es importante diferenciar la infancia de la adolescencia: hasta los 12 años se es una niña y hasta los 18, una adolescente”, explica Ninde MolRe, abogada especializada en género y directora de la organización México Igualitario. “El embarazo infantil siempre debe ser percibido como un símbolo de violencia sexual; en tanto, el adolescente, en algunos casos, puede ser producto del ejercicio de la sexualidad, pero ambos son sinónimo de una situación de riesgo para la vida”. Por ello, en 2014 el Gobierno de México implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), el cual promete erradicar los embarazos en menores de 15 años para 2030. Pero, en realidad, las estadísticas no han disminuido. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), durante el trienio de 2020 a 2023 —datos más actuales—, la tasa específica de fecundidad para mujeres de 15 a 19 años fue de 45.2 nacimientos por cada mil. Esta tasa se intensifica según ciertas características de la población, particularmente cuando las madres presentan un menor nivel de escolaridad, habitan en localidades rurales y hablan una lengua indígena, como lo muestra el siguiente gráfico:

“La omisión de estos casos por parte del Estado mexicano puede leerse como racismo estructural. Pero es importante resaltar que no se trata de estigmatizar a las comunidades, sino de analizar las desigualdades que enfrentan las infancias y juventudes frente a estos temas”, señala Irazú Gómez, antropóloga feminista e integrante de la red Aborta Libre Chiapas. Aleida Ruiz Sosa explica que “estos embarazos violentan a las mujeres de múltiples maneras: limitan su crecimiento social y económico, aumentan el abandono escolar, interrumpen sus proyectos de vida y, evidentemente, continúan perpetuando desigualdades”. “Otros puntos importantes son la salud física y mental de las menores. En estas edades, el cuerpo femenino no es capaz de soportar un trabajo de parto que no traiga consigo malas consecuencias tanto para la madre como para la o el recién nacido”, destaca Ninde MolRe en entrevista con El Sabueso. El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años, revela un artículo de la organización Plan Internacional. En las madres, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida, como la fístula obstétrica. Mientras, los bebés que nacen de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer muertos, prematuros o con bajo peso y corren mayor riesgo de morir en la infancia, debido a la corta edad de la madre, según el mismo artículo.

No es maternidad, es violencia Conforme a lo estipulado en la NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres y en el Código Penal del Estado de Chiapas, el cual tipifica al delito de pederastia en su artículo 235 y establece que toda cópula con una persona menor de 14 años —aún sin violencia— constituye un delito: este caso debió ser atendido de manera inmediata como un supuesto de violencia sexual. Pero no fue así y las y los menores de 15 a 17 años continúan desprotegidos por la ley en ese estado. De acuerdo con un pronunciamiento de la Red Estatal de Aborta Libre Chiapas firmado por organizaciones civiles, colectivas nacionales e internacionales y activistas, la menor ingresó al Hospital de San Cristóbal de las Casas con trabajo de parto activo y, por complicaciones médicas, este derivó en una intervención quirúrgica por cesárea. Previamente, también fue atendida en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal. “En ambos hospitales se debieron aplicar inmediatamente los protocolos de atención a niñas y adolescentes por tratarse de un caso de posible violencia sexual”, denuncia el pronunciamiento. Cabe destacar que, posterior al parto de la menor, personal de trabajo social denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, la cual activó una investigación por posibles delitos relacionados con violencia sexual y cohabitación forzada. La carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía pone atención especial en un joven de 18 años que se identificó como esposo de la menor de edad y tras la denuncia desapareció, expone información de la organización de periodismo con perspectiva de género CIMAC. Esto no es un hecho aislado, de acuerdo con una ficha informativa del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) solicitada por El Sabueso, en el caso específico de embarazos en menores de 15 años registrados en 2023, 37.9 por ciento de los padres tenía 18 años o más al momento del nacimiento. Mientras, en otro 39.7 por ciento de los casos no se cuenta con información sobre la edad del padre.