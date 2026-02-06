Ningún partido puede ser ‘paraguas para delinquir’, dice Sheinbaum tras detención de alcalde de Tequila

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún partido político, “y menos Morena”, puede convertirse en un “paraguas para delinquir o corromperse”, luego de la detención de Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, acusado por la Fiscalía General de la República de operar una red de extorsión.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Morelia, Michoacán, señaló que cuando existieron denuncias con sustento e investigaciones que se tradujeron en pruebas debieron derivar en procesos judiciales, y subrayó que el ejercicio de Gobierno no podía encubrir actividades ilícitas, independientemente de la filiación partidista de los funcionarios involucrados.

La FGR acusa a Rivera Navarro de haber encabezado una estructura dedicada al secuestro, la extorsión y la intimidación de adversarios políticos, comerciantes y empresarios del sector tequilero.

Según la indagatoria iniciada en agosto de 2025, el Alcalde y un grupo de colaboradores de primer nivel habrían utilizado la Presidencia Municipal y a la policía local para imponer cobros mensuales de entre 20 mil y 50 mil pesos a comerciantes del Centro del municipio, con la advertencia de cerrar negocios a quienes se negaran a pagar, además de mantener casas de seguridad donde presuntamente retuvieron a víctimas que se resistieron y, en algunos casos, fueron asesinadas.

El expediente ministerial también señala que, en marzo de 2021, antes de los comicios municipales, Rivera Navarro y un grupo armado encabezaron el secuestro de los entonces candidatos de Morena a la Presidencia Municipal, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes fueron privados de la libertad, golpeados y trasladados a una de esas casas de seguridad para obligarlos a firmar su renuncia ante el Instituto Electoral de Jalisco, trámite que realizaron tras ser liberados.

La FGR sostiene que, con estas acciones, el Alcalde de Tequila consolidó una estructura delictiva que fusionó el servicio público con actividades criminales, utilizando el cargo y los recursos municipales como plataforma para afianzar el control territorial y económico del grupo delictivo en la región.

De acuerdo con la investigación, la red encabezada por Rivera Navarro operó mediante la participación de funcionarios municipales en áreas clave, como Seguridad Pública, Tesorería, Obras Públicas, Catastro y Recursos Humanos, quienes presuntamente se encargaron de coordinar las extorsiones, administrar los recursos obtenidos de forma ilícita, mantener el enlace con operadores criminales y ejecutar los secuestros contra comerciantes, artesanos, empresarios tequileros y adversarios políticos.

El documento ministerial describe que el Tesorero Diego López Ibarra fungía como principal operador financiero del esquema de recaudación y lavado de dinero, mientras que el Director de Seguridad, José Manuel Pérez Sosa, dirigió el brazo armado y mantuvo contacto con líderes criminales.

La investigación de la FGR concluye que la estructura encabezada por Rivera Navarro “opera desde la Presidencia de Tequila Jalisco, fusionando el cargo público que ostentan sus miembros con sus actividades delictivas”, lo que, a juicio de la autoridad federal, permitió integrar una red de control político y económico bajo la influencia del crimen organizado en uno de los municipios emblemáticos de la industria tequilera.

En este contexto, las declaraciones de Sheinbaum Pardo plantean que los procesos penales en curso contra el Alcalde y sus colaboradores deberán desarrollarse con base en las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, mientras que a nivel político reiteró que la militancia en Morena no exime a ningún servidor público de la responsabilidad penal derivada de su actuación en el ejercicio del cargo.