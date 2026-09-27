$!‘Ningún Presidente puede tener dos banderas’: Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma constitucional que busca impedir que una persona con doble nacionalidad pueda ocupar la Presidencia de México, al señalar desde Hermosillo, Sonora, que quien aspire a encabezar el Gobierno federal solo debe responder a una bandera. “La reforma dice que ningún Presidente o alguien que quiera ser Presidente puede tener doble nacionalidad. Solo puede ser mexicano. Ningún Presidente puede tener dos banderas. Solamente la bandera de México”, afirmó. Durante su discurso, Sheinbaum sostuvo que la soberanía nacional reside en el pueblo y afirmó que ninguna potencia extranjera ni élite debe determinar el destino del País. “La soberanía dimana del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el pueblo de México determina su destino. Que ninguna potencia extranjera determina el destino de México. Que ninguna élite determina el destino de la patria”, expresó.

En ese contexto, se refirió a la reforma constitucional que, dijo, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que esta semana sería discutida en el Senado para posteriormente pasar a los congresos locales. Sheinbaum sostuvo que la reforma no busca impedir que las personas tengan más de una nacionalidad, sino establecer una condición específica para quienes aspiren a ocupar cargos de gobierno. “Las personas pueden tener doble, triple nacionalidad, pero si quiere ser Presidente de México o Gobernador de cualquier estado mexicano, solo puede ser mexicano”, señaló. La Mandataria vinculó esta propuesta con la defensa de la soberanía nacional y con distintos episodios de la historia de México desde la época de la Independencia. “Esa es la historia de México y hasta la fecha las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales. Pero aquí siempre está el pueblo de México con su memoria, con su historia, defendiendo a la patria”. También cuestionó a quienes, según dijo, no apoyaron la reforma bajo el argumento de que limitaría los derechos de las personas con doble nacionalidad. En su intervención, Sheinbaum presentó la reforma sobre la doble nacionalidad como parte de una defensa de la soberanía y de la idea de que el gobierno debe responder al pueblo mexicano. “El pueblo de México solamente tiene un amo: el pueblo de México”, destacó.