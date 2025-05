Nissan desmiente cierre de plantas en México

La empresa automotriz japonesa Nissan desmintió que, como parte de los planes de su restructuración, tuviera planeado cerrar dos plantas ubicadas en México.

Ello después de que durante el sábado 17 de mayo de 2025 el medio estadounidense Bloomberg afirmó que la compañía automotriz japonesa se encontraba evaluando la posibilidad de cerrar fábricas en territorio mexicano, entre estas dos en Aguascalientes y la de CIVAC, en Morelos.

“En relación con los recientes informes sobre el posible cierre de algunas plantas, Nissan desea aclarar que esta noticia es especulativa y no se basa en información oficial de la compañía”, indicó la empresa automotriz japonesa, en un comunicado.

“Hemos anunciado oficialmente la consolidación de la producción de las camionetas Nissan Frontier/Nissan Navara, actualmente divididas entre México y Argentina, en un único centro de producción en la región, centralizado en la planta CIVAC en Morelos, México”, señaló la compañía nipona.

“Nos centramos en nuestras operaciones y en el dedicado equipo que impulsa nuestro éxito. Nos comprometemos a mantener la transparencia con nuestros grupos de interés y comunicaremos cualquier actualización relevante según sea necesario”, enfatizó Nissan.

Asimismo, la automotriz japonesa subrayó que ante el anuncio de su reestructuración, “México seguirá siendo un importante centro de exportación, contribuyendo significativamente a las ganancias y al crecimiento”.

Además, en una entrevista con el diario La Jornada, Rodrigo Centeno Caballero, presidente y director general de Nissan en México, comentó que aún no se esperaban cambios profundos, debido a que México era uno de los principales mercados de la compañía japonesa.

El mismo día, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía de México, anunció que durante una visita de trabajo en Japón, sostuvo una reunión con representantes de Mazda, Nissan, Toyota y Honda, automotrices que, en conjunto, exportaban cerca de 900 mil unidades anuales, lo que representaba el 30 por ciento de los envíos a territorio mexicano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México explicó que además de las automotrices, el funcionario federal mexicano sostuvo seis reuniones más, con autoridades y empresarios nipones.

“En compañía de la embajadora Melba Pría, se llevó a cabo una agenda con actores clave del ámbito gubernamental y empresarial. En materia gubernamental, con Takeshi Akahori, viceministro de Asuntos Exteriores, y Takehiko Matsuo, viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI)”, destacó la SE.

Según la Secretaría de Economía, dicho encuentro tuvo por objetivo, impulsar la diversificación de insumos tecnológicos en cadenas de valor, así como mostrar la oportunidad comercial de México gracias al acceso a mercados norteamericanos.

Además, el subsecretario mexicano se reunió con Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Japan External Trade Organization (JETRO). Otras empresas con las que tuvo contacto fueron: Denso Corporation, TACHI-S CO, Yazaki Corporation, Astemo, Ltd, Mitsubishi, NEC Corporation, OMRON Corporation, Sumitomo, y Daikin Industries.