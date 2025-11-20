‘No comparto un discurso que divida a los mexicanos’: López Rabadán critica mensaje de Sheinbaum en aniversario de la Revolución

En una jornada que debía ser de conmemoración y unidad nacional, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se desmarcó frontalmente del mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum pronunció durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La Legisladora aseguró que no comparte el discurso presidencial porque, dijo, divide a los mexicanos en un momento que exige cohesión.

Tras asistir al acto cívico-militar, López Rabadán afirmó que los discursos que polarizan “hacen daño al País” y que su responsabilidad al frente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja es mantener la autonomía del Poder Legislativo y defender la pluralidad.

En conferencia de prensa, reiteró que el País no puede avanzar si se insiste en narrativas que etiquetan a sectores completos de la población.

“Esta es una Cámara de Diputados, es un Poder del Estado mexicano, y, evidentemente, yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos”.

La Diputada pidió poner fin a las descalificaciones, a los señalamientos y a cualquier clasificación entre “buenos y malos”.

Recordó que la elección reciente dejó un País dividido prácticamente en dos visiones políticas y que, por ello, la prioridad debe ser reconstruir puentes.

“Hago un llamado al trabajo conjunto de todas las mexicanas y mexicanos a que podamos construir un mejor país; no puede haber blancos y negros, buenos y malos”.

López Rabadán insistió en que México requiere un clima de unidad para enfrentar los desafíos actuales.

Dijo que la ciudadanía exige vivir en un país seguro, con medicinas y oportunidades, más allá de ideologías o banderas partidistas, y llamó a todas las instituciones del Estado a construir un entorno de respeto.

“Hoy se necesita un México unido, no un México dividido; hoy necesitamos del trabajo, del amor, de la unión de todos los mexicanos para salir adelante; es necesario que se deje de dividir, señalar y estigmatizar”.

La Legisladora también expresó confianza en que el Congreso debe ejercer una voz propia, independiente al Ejecutivo, especialmente en momentos de tensión política.

“Confío en que en este momento de nuestra historia siempre hay espacio para que los poderes podamos expresarnos, para que la Cámara de Diputados tenga su propia voz, para que las y los legisladores podamos construir a favor de México”.

Las declaraciones de López Rabadán ocurrieron horas después del mensaje más duro de Sheinbaum en el acto conmemorativo.

En su discurso, la Presidenta lanzó una serie de advertencias repetidas bajo la frase “se equivoca”. Su declaración textual fue:

“El que convoca a la violencia, se equivoca. El que alienta al odio, se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca a una intervención extranjera, se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que crea que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que crea que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca”.