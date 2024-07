Loretta Ortiz Ahlf, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación, para mejorar la administración y procuración de justicia, pero advirtió que “no cualquiera puede ser juez”.

Durante una entrevista con la cadena Milenio Televisión, transmitida el 11 de julio, argumentó que su postura respecto a la reforma judicial se basaba en el alto grado de profesionalización requerido para ser juez, magistrado o cualquier integrante del PJF, por lo que a diferencia de los expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que los perfiles que se propusieran deberían ser los adecuados.

Ortiz Ahlf explicó que un abogado podía tener diversas especializaciones, y que al elegir los cargos de jueces, magistrados y ministros por voto popular, se deberían postular perfiles capaces de defender adecuadamente los derechos de la ciudadanía.

“Que se busquen de manera objetiva los perfiles adecuados para ser ministros, consejeros, jueces o magistrados, habla [la iniciativa] en términos generales de jueces, la función de un juez, es como el caso del médico, del doctor, del especialista. Yo no me sometería a una operación por parte de un médico que no sea un doctor que tenga la experiencia suficiente para poderme operar, de la misma manera los jueces” apuntó.

Ortiz Ahlf enfatizó que si bien fue la propia ciudadanía la que expresó en las urnas el 2 de junio de 2024, el respaldo al proyecto político de López Obrador y a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como las consultas hechas recientemente sobre la reforma judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros, por voto popular, dicho procedimiento debería tener una mayor seriedad, ya que estarían en disputa miles de cargos.

“En las pasadas elecciones, yo vi que a las personas les costaba mucho trabajo saber ¿por quién iban a votar para Alcalde? Ahora imagínense un juez, van a ser mil 700 jueces federales y 6 mil locales, nada más de jueces y magistrados, o sea, conocer su currículum y saber cuál es su experiencia [es muy complicado]”, expresó.

Asimismo, Ortiz Ahlf afirmó que en caso de que se aprobara la reforma judicial en los términos que estaba planteada, ella se sometería a proceso de consulta para ratificar su cargo en la SCJN, aunque adelantó que, a diferencia de los políticos, no recorrería las calles.

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un recién egresado de la carrera de derecho era como un ángel, en contraste con algunos abogados que, tras 10 años de experiencia, se convertían en “gánsteres”.

Durante su conferencia de prensa matutina, cuestionó la idea de que se necesitaban personas con experiencia para ocupar cargos en el PJF, argumentando que “hay abogados que con 10 años de experiencia son como gánsteres”.

En contraste, destacó las cualidades de los jóvenes recién egresados, describiéndolos como “ángeles”, según él, con una mentalidad abierta y fresca, deseosos de hacer justicia.

”Un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel, tiene una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia. Ya cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto, como era antes, ya aprendieron a transar”, expresó, quien también criticó el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, señalando que se realizaba en la cúpula y no por el pueblo.

”Antes de que existieran los candidatos, me imagino, ya estaba [distribuido], imagínense los militantes de estos partidos, cuando ya está cocinado todo arriba, así como se siga eligiendo a los jueces, magistrados y ministros, en la cúpula, porque la gente no sabe de leyes”, señaló, quien enfatizó la necesidad de una reforma al PJF, una “sacudida” que, según él, debía ser realizada por el pueblo a través del método democrático.

”Qué pasa con estos ministros, magistrados, vienen de eso, la mayoría, por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada y quién lo puede hacer, el pueblo, el mejor método es el método democrático, que el pueblo elija a los juegos para que sea en serio, que elija a los magistrados, los ministros, que no sean las élites”, insistió.