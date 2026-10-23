$!‘No debe haber ninguna sombra de corrupción’: Sheinbaum pide auditar contratos ligados a Taddei

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, respondió Sheinbaum, quien sostuvo que deben realizarse las revisiones correspondientes para esclarecer los señalamientos.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la Mandataria fue cuestionada sobre la polémica en torno a Taddei, después de que se difundieran publicaciones y videos sobre su relación con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del instituto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias para esclarecer los señalamientos sobre presuntos vínculos de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, con un proveedor del organismo , luego de que representantes de partidos políticos exigieran explicaciones sobre las contrataciones y posibles conflictos de interés, de cara a las elecciones de 2027.

Las declaraciones se producen en medio de las exigencias de representantes partidistas para que Taddei explique las contrataciones de proveedores del organismo y aclare si existe algún conflicto de interés relacionado con las empresas señaladas.



Partidos exigen explicaciones a Taddei

Durante la sesión del jueves del Consejo General del INE, representantes de distintas fuerzas políticas cuestionaron las contrataciones y pidieron investigar los presuntos vínculos de la consejera presidenta con proveedores del instituto.

El representante de Somos, Marco Antonio Baños, solicitó que Taddei se separara temporalmente del cargo mientras se realizan las investigaciones.

Por su parte, el representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, exigió que la consejera presidenta renuncie si no acredita la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés.

Los reclamos surgieron tras publicaciones sobre la relación de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, presuntamente es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por posibles prácticas fraudulentas.

Durante la sesión, Gutiérrez Mancilla también aludió a reportes sobre una presunta triangulación de recursos y simulación de competencia en licitaciones de material electoral. Otros representantes partidistas solicitaron aclaraciones sobre la presencia de la consejera presidenta en celebraciones con el empresario.

El representante del PRI pidió un informe público sobre los contratos de las empresas señaladas, incluidos los procedimientos de adjudicación, montos, fallos, estudios de mercado y funcionarios involucrados. También planteó revisar de manera colegiada las adjudicaciones a proveedores bajo investigación.

“Si la consejera presidenta no logra acreditar de forma plena y oportuna, con documentos y no con discursos, la legalidad de estas contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés, debe presentar su renuncia”, sostuvo.

Las exigencias se produjeron después de que Taddei negara tener empresas favoritas y anunciara que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar nuevamente las contrataciones de materiales electorales. También se comprometió a presentar un micrositio para transparentar las contrataciones de cara al proceso electoral 2026-2027.

Sin embargo, representantes del PRI sostuvieron que esos anuncios no sustituyen las explicaciones sobre los contratos y los posibles conflictos de interés.

También cuestionaron que, durante el mensaje ofrecido por Taddei el miércoles, no se permitieran preguntas de la prensa.



Taddei rechaza presiones para renunciar

Ante las exigencias de los representantes partidistas, la consejera presidenta del INE afirmó que no cederá a las presiones para dejar el cargo y defendió la necesidad de preservar la autonomía de la institución.

“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, sostuvo durante la sesión del Consejo General.

Taddei argumentó que los cuestionamientos dirigidos a la presidencia del organismo pueden afectar la percepción pública de toda la institución y pidió a los partidos utilizar los cauces legales para plantear sus inconformidades.

“Cuando se busca descalificar a la presidencia del INE, pues no se ataca solamente a la presidencia, se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano”, expresó.

La consejera presidenta reconoció que su actuación está sujeta al escrutinio público y defendió la necesidad de que las críticas se sustenten en hechos comprobables.

“La crítica es legítima, la fiscalización es necesaria. Nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público. Pero una cosa es cuestionar con hechos y otra muy distinta es pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse”, afirmó.

Durante la misma sesión, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, volvió a cuestionar a Taddei sobre su relación con el proveedor del instituto y le preguntó qué hacía en un evento social con Hernández Casillas. La consejera presidenta agradeció la intervención y dio paso a otra participación, sin responder directamente a la pregunta.

Las representaciones del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) también solicitaron esclarecer los hechos, aunque pidieron respetar la presunción de inocencia. El representante panista, Víctor Hugo Sondón, planteó facilitar la documentación correspondiente y aplicar la ley si se acreditan responsabilidades.

El representante de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, se pronunció por la rendición de cuentas y la transparencia, pero rechazó que se anticipen conclusiones sobre la responsabilidad de las personas señaladas.

Morena y el Partido del Trabajo respaldaron que las revisiones se conduzcan por las autoridades competentes. El representante morenista, Carlos Guillermo Díaz Robles, cuestionó la petición de separar a Taddei del cargo y llamó a respetar la presunción de inocencia, mientras que el petista Silvano Garay manifestó confianza en la consejera presidenta y en su disposición para que se investiguen los señalamientos.



Consejeros piden investigar sin anticipar responsabilidades

Entre las consejerías del INE también hubo pronunciamientos sobre la necesidad de esclarecer las denuncias sin convertir los señalamientos en conclusiones anticipadas.

El consejero Uuc-kib Espadas consideró que existe una distancia entre la publicación de información crítica y la exigencia de remover a la presidenta del organismo, aunque reconoció la gravedad de los asuntos denunciados y la obligación institucional de responder.

“Me parece a mí que saltar de un reportaje e información crítica, muy dura en la prensa, a pedir la remoción de la presidenta, hay una gran distancia”, sostuvo.

El consejero agregó que corresponde al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación realizar las indagatorias pertinentes, y respaldó que los cuestionamientos se discutieran públicamente en el Consejo General.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño defendió la respuesta de Taddei y señaló que las empresas cuestionadas habían obtenido licitaciones desde 2019, antes de que la actual consejera presidenta y él se incorporaran al Consejo General, en abril de 2023. También pidió que las revisiones se mantengan en manos de las autoridades fiscalizadoras.

Montaño advirtió sobre los efectos que, a su juicio, podrían tener los cuestionamientos en la credibilidad del organismo antes del inicio de las elecciones, mientras que la consejera Frida Denisse Gómez Puga pidió investigar los hechos sin convertir las acusaciones en juicios anticipados de responsabilidad o instrumentos de descrédito personal.

“Esto no significa ignorar las críticas, sino atenderlas con apertura, argumentos y evidencias”, manifestó Gómez Puga.

Taddei se comprometió a entregar información a las autoridades competentes para que determinen si el uso de los recursos públicos está debidamente acreditado o si existen irregularidades que deban atenderse.

“No hay que defender nada, esto no es a título personal, es algo institucional”, expresó.