No entiende protestas, dice Sheinbaum a CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llevada a cabo en las inmediaciones de Palacio Nacional y afirmó que no había necesidad de hacer eso, debido a que, según ella, existían mesas de trabajo para dar solución a sus demandas.

“Hay mesas abiertas de trabajo, recientemente estuvo el Secretario de Educación [Mario Delgado Carrillo], la Secretaria de Gobernación [Rosa Icela Rodríguez Velázquez], Lety Ramírez [Amaya], de Presidencia, con el Gobernador en Oaxaca [Salomón Jara Cruz]. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados”, detalló.

“Entonces, pues no se entiende cómo si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos con maestras maestros a los estudiantes, qué necesidad hay de esta manifestación. Además, a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

Docentes de la CNTE protestaron en inmediaciones de Palacio Nacional, previo a la conferencia “mañanera”, como parte de sus acciones por el paro de 48 horas.

Según los acuerdos alcanzados durante una de sus asambleas, los maestros se citaron a las 4:00 horas del 13 de noviembre para después movilizarse a Palacio Nacional y “cercar” el recinto, antes de que arrancara la conferencia de prensa matutina de la presidenta.

Los maestros de la CNTE se dirigieron a las calles de Correo Mayor y Moneda, donde estuvieron forcejeando con las vallas de metal que se instalaron alrededor del Palacio Nacional.

Esto provocó que los elementos antimotines respondieran lanzando gas pimienta y gases extintores, para replegarlos.

Luego de la manifestación, alrededor de la 7:40 horas los docentes integrantes de la CNTE emprendieron una marcha rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde instalaron un plantón y realizaron un mitin.

Un día antes, luego de que la Secretaria de Gobernación convocara a la CNTE a continuar con el diálogo y suspender las movilizaciones del 13 y 14 de noviembre en la Ciudad de México, el magisterio acusó a la funcionaria federal, de intentar criminalizar la protesta.

“Rechazamos cualquier intento de descalificar, minimizar o criminalizar la protesta social o sindical. Las afirmaciones vertidas por la funcionaria son inexactas [...] Gobernar implica escuchar y solucionar las demandas legítimas del pueblo, no silenciar su voz”, indicó un desplegado de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Los maestros apuntaron también que la funcionaria federal “busca confundir a la sociedad, presentando una falsa imagen de diálogo, cumplimiento y avance” y aseguraron que el Gobierno federal sostenía una postura dilatoria con el magisterio disidente.

Aunque Rodríguez Velázquez subrayó que el Gobierno de México había sostenido 22 de mesas de trabajo con la CNTE y que en 10 encuentros había participado la Presidenta Sheinbaum Pardo, el magisterio señaló que no se había dado “cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos establecidos en las minutas firmadas”.

La noche del 11 de noviembre, la Secretaria de Gobernación aseveró que el Gobierno federal había atendido las legítimas demandas del magisterio y rechazó cualquier amenaza con tintes políticos.

Con bloqueos carreteros y toma de oficinas en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Yucatán, integrantes de la CNTE exigirían aumento salarial, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto.