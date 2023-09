El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que era falso que el Ejército Mexicano hubiera ocultado información respecto al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Además, durante su conferencia de prensa matutina acusó a la oposición y a defensores de derechos humanos, aliados con organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, de querer “manchar” y descalificar la investigación.

Este miércoles está programada una reunión entre el Presidente y los padres de los 43 normalistas, ante lo cual señaló que pretendía informarles a los familiares de los avances y todo lo que se había hecho en el caso, ya que recordó que era un compromiso que hizo con ellos, para castigar a los responsables.

“Es un asunto que también ha sido manejado por los conservadores, reaccionarios en contra nuestra y también para un grupo de pseudo defensores de derechos humanos, aliados con organismo internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente”, agregó.

“Porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólares y tiene un pensamiento también muy conservador, muy reaccionario. Entonces están queriendo, pues, manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo”, afirmó.

“No es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso. El Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decir, porque este farsante de [Emilio] Álvarez Icaza y otros más se ha dedicado a mentir, y es necesario informarles y para eso es la reunión”, dijo.

Además, cuestionó a “estos pseudo defensores de derechos humanos”, que le digan en qué caso se tenía a tantos presos por el delito de desaparición, como afirmó, se ha hecho en el caso Ayotzinapa bajo su Gobierno.

“Que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este. ¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército, soldados, un Procurador de Justicia [Jesús Murillo Karam] y como 120 detenidos? ¿Dónde? ¿En qué país? Y todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación”, abundó.

“¿Con esta información que le va a dar hoy a los padres de Ayotzinapa descarta cualquier distanciamiento, rompimiento con ellos?”, le preguntó un reportero. “Sí, sí, no hay motivo, porque no hemos fallado, ni vamos a fallar e independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos y eso es entendible, es muy humano, independientemente de eso, y lo que puedan decir, y eso me importa muchísimo menos lo que digan los medios de manipulación, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila”, respondió.

“Un gobernante puede enfrentar cualquier adversidad si actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia, si actúa de manera consecuente, si considera que lo más importante en la vida es la honestidad. Si estás bien con tu consciencia estás bien contigo mismo y estás bien con el prójimo. ¿Por qué no han podido destruirme? Por eso, ese es mi escudo”, enfatizó.