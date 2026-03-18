‘No es propaganda’: Sheinbaum defiende propuesta en Plan B electoral para poder hablar de revocación de mandato

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes su propuesta de Plan B electoral para poder hablar sobre la revocación de mandato, asegurando que el objetivo principal no es promover al Gobierno, sino garantizar el derecho a la expresión de quien se somete a este ejercicio ciudadano.

“No se trata ni de usar tiempos oficiales , sino sencillamente que puedas hablar”, afirmó al cuestionar las restricciones actuales.

Para desestimar las críticas sobre una posible promoción indebida, Sheinbaum aclaró que la propuesta no implica el uso de radio o televisión, ni autoriza que los partidos políticos realicen propaganda. Además, aseguró que las restricciones habituales se mantendrán vigentes.

“Lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pues puede hablar la titular del ejecutivo sobre la revocación. De por qué se hace la revocación”, sentenció.

Sheinbaum recordó que el propósito de la revocación de mandato, impulsado desde los inicios de la “Cuarta Transformación”, es que “la gente pueda decir si quiere que continúe la Presidenta o no” y mencionó que durante la gestión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a la falta de mayoría calificada, se impuso la prohibición absoluta de hablar sobre el tema.

Actualmente, dijo, la propuesta busca que la titular del Ejecutivo pueda explicar abiertamente a la población “por qué se hace la revocación”.



Plan B electoral llega al Senado; contempla difusión del proceso de revocación

El martes, el Senado recibió el llamado Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que incluye que la consulta de su revocación de mandato pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027.

La iniciativa de reforma plantea además ajustar el número de regidurías y sindicaturas en los municipios, topar salarios de funcionarios electorales y los presupuestos estatales, así como disminuir de forma gradual el presupuesto en la propia Cámara alta.

El Plan B de reforma electoral de Sheinbaum, que llegó a la Cámara Alta tras ser desechada por diputados, tiene como uno de sus ejes centrales que la consulta de revocación de su mandato pueda realizarse el mismo día de las elecciones de 2027.

La iniciativa propone que la consulta pueda adelantarse y realizarse en los tres meses posteriores al cierre del segundo o del tercer año del sexenio y no como ahora, que ocurre en los tres meses posteriores al tercer año. Plantea que la votación de la revocación se celebre el primer domingo de junio del tercer o cuarto año, lo que podría ocurrir en 2027 —el mismo día que la próxima elección federal de diputados, 17 gubernaturas y cargos judiciales— o en 2028.

Uno de los cambios destacados es que la persona sujeta a revocación, en este caso la Presidenta Sheinbaum, podrá difundir el proceso y promover su gestión; sin embargo, señala que la propaganda gubernamental deberá suspenderse 60 días antes de la votación.

La propuesta mantiene la prohibición del uso de recursos públicos para recolectar firmas, así como el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda.