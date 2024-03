A la llegada de Xóchitl Gálvez a la plaza 28 de julio en Playa del Carmen, aún había algunas sillas vacías colocadas para los asistentes que no terminaron de llenarlas por completo. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, sin embargo, aseguró que ella platicará con quienes lleguen a sus eventos, sean 20 o 100.

“Los que se junten. Si se juntan 20, me junto con 20; si se juntan 100... Yo no estoy compitiendo por acarreo, yo estoy tratando de crear conciencia de que México está peor que nunca”.

El mitin de Xóchitl Gálvez fue realizado en el único municipio de Quintana Roo que no es gobernado bajo las siglas del partido Morena, que tiene presencia en 10 de las 11 demarcaciones, además de la gubernatura, bajo el control desde 2022 de la morenista Mara Lezama, a quien Xóchitl Gálvez acusó de meter las manos en la elección.

En su segundo encuentro de la jornada en la entidad, después de retratarse con decenas de personas, Gálvez llegó al templete donde le esperaban candidatos locales de la coalición opositora y el coordinador de su programa de gobierno, Enrique de la Madrid.

Xóchitl acusa a la prensa de buscar “nota mala onda” por sillas vacías

En su turno al micrófono, la aspirante presidencial destacó que ella es puntual y acusó a la prensa de estar buscando “la nota mala onda”.

“Me dijeron, pues, que estaba yo llegando con las sillas vacías. ¿Qué tal la prensa? Ya están ahí tratando de subir la nota mala onda, pero miren, aquí están ustedes, yo llegué a tiempo”.

Entre los asistentes que esperaron a la candidata con música, con cumbia de fondo en la plaza principal de Playa del Carmen, predominaron las playeras color rosa y las banderas del PAN, partido de la alcaldesa Liliana Campos.

Hasta atrás de las sillas, que fueron colocadas para el mitin, una mujer que iba con su hija al tianguis de cada sábado ...pero que esta vez se suspendió— confesó que no tenía pensado acudir a ver a Xóchitl Gálvez, pero aseguró que sí va a votar por ella. Prefirió quedarse de pie y no ocupar alguna de las sillas vacías en la parte más lejana al templete. Según ella, Gálvez tiene razón: “es que acá no trajeron acarreados”.

Ante medios y Gálvez, la mujer reclamó la cantidad de anuncios proselitistas a favor de su contendiente Claudia Sheinbaum que, dijo, deben estar pagados con dinero robado a la Refinería Dos Bocas o al Tren Maya, proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl Gálvez presenta decálogo turístico y Tren Maya

Por la mañana, Gálvez presentó un decálogo de acciones por el turismo, en instalaciones de la Universidad Anáhuac de Cancún, con el que propone mantener vivos organismos a los que el actual gobierno ha decidido quitar recursos, como el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) o el programa Pueblos Mágicos; además de establecer un nuevo organismo de promoción turística.

La visita de Xóchitl Gálvez a Quintana Roo coincidió con el inicio de operaciones de la ruta Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya. Gálvez fue cuestionada en distintas ocasiones sobre cuál es su postura para la obra.

“Lo que dije es claro: no se podía haber cambiado el uso de suelo sin hacer la mitigación ambiental. El gobierno decidió hacer un decreto para que no le aplicaran las normas ambientales para no reforestar. Lo menos que debe de hacer el gobierno es reforestar, plantar al menos 100 millones de árboles de lo que derribó”.

Gálvez reiteró que si llega a ser presidenta deberá hacer un estudio profundo del impacto ambiental de la obra y remediar lo que se pueda en materia ecológica. Sin embargo, también dijo, que va a aprovechar la obra que, insistió, se ha construido con sobrecosto.

“Estoy de acuerdo con las obras que benefician al sureste mexicano, lo que no estoy de acuerdo es con la robadera”, concluyó.