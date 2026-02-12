‘No estoy de acuerdo’: Sheinbaum responde al ‘destape’ del PVEM de Ruth González para suceder a su esposo en SLP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que tanto ella como Morena rechazan que un familiar suceda de inmediato un cargo de elección popular, al responder sobre el episodio ocurrido un día antes en el Senado, donde el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, levantó la mano de la legisladora Ruth González como gesto de apoyo rumbo a la Gubernatura de San Luis Potosí, hoy encabezada por su esposo, Ricardo Gallardo.

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum recordó que la prohibición constitucional para sucesiones familiares entrará en vigor en 2030, mientras que Morena ya la incorporó en sus estatutos con efectos a partir de 2027.

“Pues no solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena. En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar”, expresó.

Sobre el estatuto morenista, añadió: “En el caso de Morena quedó en sus estatutos que es a partir del 2027”.

Subrayó que, aunque el caso involucre a partidos aliados, la postura del movimiento es clara: “Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”.



El episodio en el Senado

Este miércoles, al encontrarse en el salón de plenos poco antes de iniciar la sesión, Manuel Velasco levantó el brazo de la Senadora Ruth González mientras exclamaba: “¡Gobernadora!”, a lo que ella respondió: “Todavía no, Senador”.

Cuestionado por reporteros sobre si la candidatura estaba definida, Velasco afirmó: “Ella todavía no se ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va dos a uno arriba con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Y ojalá se anime”.

González, esposa del actual Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo —quien llegó al cargo como abanderado del PVEM—, evitó confirmar intenciones rumbo a la elección estatal de 2027.

Consultada sobre si ya había sido “destapada”, respondió: “Me tienen que convencer, dice el Senador Velasco”.

La legisladora insistió en que, por ahora, su trabajo está en la Cámara alta, y sobre las expresiones de Velasco, agregó: “Se podrán decir muchas cosas ahorita, mi compañero Senador Manuel Velasco puede decir muchas cosas, pero dice él, ‘Me tienen que convencer’, ¿no?”.



No es la primera polémica sobre la posible sucesión familiar en SLP

El impulso a la eventual candidatura de González no es nuevo. La controversia escaló con la llamada “Ley Esposa”, una reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí que obligaba a postular a una mujer para la Gubernatura en 2027 con el argumento de garantizar paridad, pero que la oposición denunció como un intento de beneficiar a González Silva.

El Gobernador Ricardo Gallardo vetó la ley. “Ya hasta nombre le ponían a la ley, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado de la desinformación, la vamos a vetar, la vamos a echar para atrás para que sea revisada”, declaró entonces.

Añadió que la oposición estaba tratando de denigrar su administración y afirmó: “El Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en el 2027, con hombres, con mujeres, tenemos muchos candidatos, y no necesitamos ninguna ley, por eso, estamos ejerciendo el derecho al veto”.

El tema también generó posicionamientos en Morena. El pasado 17 de diciembre, su presidenta, Luisa María Alcalde, anunció que promovería una acción de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley Esposa”, al afirmar: “En el 2027, no vamos a llevar familiares en la boleta y no estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera”. Explicó también que el partido aplicaría desde 2027 la reforma constitucional que prohíbe la sucesión inmediata entre familiares.