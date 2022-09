‘No fabricamos armas, ni consumimos drogas, pero sí ponemos los muertos’, reclama Rosa Icela en la ONU

MÉXICO._ Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, advirtió, el 1 de septiembre del 2022, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México está “poniendo” los muertos en el combate del narcotráfico, a pesar de que no fabrica armas, ni su población, según ella, consume drogas sintéticas.

Durante la Tercera Cumbre de Jefes de la Policía de las Naciones Unidas (UNCOPS), la funcionaria federal mexicana destacó que parte de la violencia que se vive en México, es por el consumo de drogas de otros países y la exportación de armas. Asimismo, afirmó que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es priorizar la atención de los ciudadanos, mediante programas sociales y no la utilización de armas de fuego.

“Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia, combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elabora en otros países (...) Yo pregunto: las armas, ¿las fabricamos nosotros? No. Las drogas sintéticas, ¿las consumimos nosotros? No. Los muertos, ¿los ponemos nosotros? Lamentablemente, sí. Somos país de paso, pero no productor”, señaló la titular de la SSPC Federal.

“Por eso, construyamos juntos la paz”, convocó la funcionaria federal mexicana, durante su intervención, que duró 3 minutos, a representantes de distintos países, como Estados Unidos, Rusia, Chile, Canadá, Reino Unido, Italia, Alemania y Brasil. “Hay naciones que enfrentan un problema de salud pública por el consumo de estas sustancias. Y como decía Martin Luther King: ‘la paz no es simplemente ausencia de tensión, es la presencia de justicia’”, añadió Rodríguez Velázquez.

La funcionaria mexicana destacó la “transformación” en México, además de mencionó varias veces al “líder social” que, según ella, es López Obrador. Aunado a lo anterior, pero sin mencionarlo por su nombre, la titular de la SSPC Federal mexicana también ejemplificó las “complicidades del pasado”, con el encarcelamiento de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“(Se) impulsa la coordinación y todos los días, a las seis de la mañana, se reúne el Gabinete de Seguridad, encabezado por el señor Presidente y coordinado por una servidora. Un Gabinete que no tiene complicidad con el crimen organizado, como sucedió en el pasado (...) Basta decir, como ejemplo, que a unos kilómetros de aquí, en Brooklyn, se encuentra recluido un ex secretario de Seguridad de México”, enfatizó Rodríguez Velázquez.

La titular de la SSPC Federal mexicana advirtió que el presidente López Obrador recibió, en diciembre del 2018, una nación sumida en la violencia, producto de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por gobiernos anteriores. “Hoy decidimos que ese fuego debe parar. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz (...) La Estrategia de Seguridad de México prioriza la atención profunda a las causas que generan la violencia y la pobreza, con programas sociales universales. Y se resume en el lema de López Obrador: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, finalizó Rodríguez Velázquez.