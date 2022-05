No fue un desliz, así pienso, dice AMLO sobre proteger vidas de delincuentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no fue una equivocación su declaración respecto proteger la vida de los miembros del crimen organizado, sino que esa es su forma de pensar.

El político tabasqueño reconoció, el 12 de mayo del 2022, la actitud “responsable” del convoy conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la comunidad de Nueva Italia, municipio de Múgica, perteneciente a la región de Tierra Caliente, en Michoacán, perseguidos por un grupo de civiles armados.

“Me llamó la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas, me cuestionaran [...] ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida?, ¿cómo vamos a estar a favor de la ley del talón, de que ‘el que a hierro mata a hierro muere’, y el ‘diente por diente’, y el ‘ojo por ojo’? Si a esas vamos nos vamos a quedar chimuelos o tuertos todos”, subrayó.

“’Fue un desliz del Presidente’, según un conductor, que seguramente yo lo iba a aclarar, pues no, fíjense que así pienso, y vamos a analizarlo: actuaron muy bien los soldados. Hay esa mentalidad muy autoritaria”, abundó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada cabo en Monterrey, Nuevo León.

“Cuando dije abrazos no balazos, y se rieron, todavía lo siguen haciendo pero no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultados sin violar derechos humanos se está avanzando, porque le estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes”, señaló López Obrador.



No había necesidad de usar la fuerza: Sedena

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), apuntó que durante la persecución de civiles a militares en Nueva Italia, en Michoacán, no había qué utilizar la fuerza, debido a que los civiles no estaban armados.

“Se ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en cuatro caminos vuelvan ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos”, narró el mando militar.

“La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había, por parte de esa base social de la delincuencia organizada, a veces algunos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo y estaban evitando que pudiéramos estar en esa área, identificamos que había la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había localizado y destruido que era el laboratorio y cuatro plantíos de mariguana”, refirió.

Según el titular de la SEDENA, se formó una fuerza de 512 elementos, entre Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía de Michoacán, “para operar en esa área que identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea, entonces estas fuerzas de reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Múgica y La Huacana”.

En total, dijo Sandoval González, durante el operativo en Michoacán fueron destruidos cinco laboratorios clandestinos para elaborar droga sintética, y 19 plantíos de mariguana, con una afectación para la delincuencia organizada de 13.06 millones de pesos. “Este es el resultado de responder a esos agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza”, insistió el titular de la SEDENA.

“Circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van siguiendo a unas camionetas del Ejército, entonces eso se usó para decir en qué país vivimos, hasta personajes famosos, desde luego del partido conservador, hablando de que no había autoridad”, señaló el mandatario nacional, el 12 de mayo del 2022.

En cambio, según dijo el político tabasqueño, se debe reconocer la actitud de los elementos del Ejército Mexicano, de evitar un enfrentamiento en donde se perderían vidas humanas, incluyendo a ciudadanos inocentes y a elementos de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos, y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos”, indicó el presidente, durante su conferencia de prensa matutina.

“Y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir ‘hago valer la autoridad, no me va a temblar la mano’* todo eso que hacían, cuando estaba de por medio la vida de otros, de muchos”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Nosotros cambiamos y tanto la SEDENA, [Secretaría de Marina] SEMAR] y Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, agregó López Obrador.

“Les decían a los oficiales del Ejército, la Marina, ‘ustedes hagan su trabajo y nosotros nos ocupamos de los derechos humanos’, eso cambió además porque cambiamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, sentenció el político tabasqueño.

“¿Qué pasó después? es lo que vamos a informar, ¿por qué iban detrás de ellos? no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios, inmediatamente después [...] Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, se entró a la zona y se encontraron laboratorios. Esto fue lo que se encontró. Era lo que no querían”, destacó el mandatario nacional.

Un grupo de civiles armados persiguió, la tarde del 10 del 2022, a un convoy conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la comunidad de Nueva Italia, municipio de Múgica, perteneciente a la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

En el video de 27 segundos de duración, que se viralizó en las diversas redes sociales, se observa a al menos siete camionetas que persiguen a al menos tres vehículos militares adscritos al 65 Batallón de Infantería, sobre la carretera que va de la autopista Siglo XXI hacia Apatzingán.

“¡Tírale! ¡tírenle putos! váyanse a la ver..., a chingar a su madre”, se escucha en la grabación gritar a los civiles armados, mientras que los soldados aceleran la marcha a la altura de la glorieta de Cuatro Caminos.

Según medios locales, los militares estaban en un recorrido de seguridad, cuando aparentemente comenzó la persecución por parte de los civiles. Se estima que este seguimiento contra militares ocurrió por al menos 15 minutos.

Las autoridades de seguridad de Tierra Caliente dieron a conocer que los civiles armados supuestamente pertenecen a una célula criminal al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, hasta el momento la SEDENA no ha emitido información oficial al respecto.

El 10 de mayo del 2022 se anunció la llegada de más de 900 efectivos del Ejército Mexicano, mismos que se sumarán al despliegue militar en Michoacán para combatir e inhibir las actividades de la delincuencia organizada.

La SEDENA, a través de la 21 Zona Militar, informó que los refuerzos de las unidades de infantería, artillería y caballería, participarán en tareas de seguridad en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora, así como en la zona oriente y occidente de Michoacán.