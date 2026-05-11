‘No fue una ocurrencia de Mario’: Sheinbaum defiende ajuste al calendario escolar y anuncia revisión

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió los cambios planteados al calendario escolar 2026 y aseguró que la propuesta anunciada por el Secretario de Educación, Mario Delgado, no fue una “ocurrencia”, sino una decisión respaldada y aprobada de manera unánime por las autoridades educativas de los 32 estados.

En su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a las críticas de algunos gobernadores que posteriormente expresaron desacuerdo con la medida y señaló que, aunque tienen derecho a opinar, fueron sus secretarios de Educación quienes aprobaron la propuesta en la reunión del viernes.

La Presidenta afirmó que el planteamiento de modificar el calendario surgió a petición de maestros y padres de familia, y rechazó que se tratara de una decisión personal de Mario Delgado.

“No fue una decisión, una ocurrencia de Mario”, sostuvo, al tiempo que señaló que por este tema se desató una campaña en contra del titular de la SEP.

La polémica comenzó luego de que la Secretaría de Educación Pública anunciara el pasado 7 de mayo que el ciclo escolar 2025-2026 concluiría el próximo 5 de junio.

La dependencia argumentó que la medida respondía a la ola de calor en el País y a la logística por el Mundial de Futbol 2026.

La propuesta contemplaba que el regreso a clases fuera el 31 de agosto, lo que implicaría casi tres meses de vacaciones para estudiantes de educación básica.

Esto provocó críticas de organizaciones civiles, padres de familia y gobiernos estatales por el posible impacto en el aprendizaje y en las labores de cuidado infantil.

Ante las reacciones, Sheinbaum indicó que el objetivo ahora es mantener las seis semanas tradicionales de vacaciones.

Adelantó que este lunes se realizará una reunión del Consejo de Educación con los secretarios estatales para revisar nuevamente el calendario y escuchar las opiniones de madres, padres y docentes.

“Esencialmente es que se mantengan las seis semanas de vacaciones”, afirmó la Presidenta, quien insistió en que la intención es alcanzar una decisión por consenso.



Contradicciones de la SEP y reacciones por el cambio al calendario escolar

La discusión también estuvo marcada por mensajes contradictorios entre la SEP y la Presidencia.

Aunque Mario Delgado presentó inicialmente el ajuste como un acuerdo ya definido, Claudia Sheinbaum aclaró después que aún se trataba de una propuesta.

Horas más tarde, el Secretario confirmó el fin anticipado del ciclo escolar, pero posteriormente anunció una nueva revisión con las autoridades educativas.

Además de las críticas de estados como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, organizaciones como Mexicanos Primero y la Unión Nacional de Padres de Familia alertaron sobre el riesgo de aumentar el rezago educativo y afectar a familias que dependen de las escuelas para el cuidado de niñas y niños.