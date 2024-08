El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador resaltó que después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, no ha habido confrontaciones en la región donde opera.

Se refería a Sinaloa y Durango, donde expuso que de los homicidios registrados el lunes, dos ocurrieron en territorio sinaloense y ninguno en el estado vecino.

“Celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos, no hay violencia, no se ha desatado la violencia”, expresó en la conferencia matutina.

“Todos sabemos que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas. Son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el País, y sin embargo aún cuando se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre grupos”.

López Obrador mencionó que han salido documentos de que mantienen buenas relaciones entre grupos y el Gobierno de México está esperando el informe del Gobierno de Estados Unidos que solicitó la Secretaria de Relaciones Exteriores al Secretario del Departamento de Estado.

Afirmó, que lo que pudiera declarar “El Mayo” Zambada ante Kathleen Cardone, jueza de la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, no afectaría en nada a su Gobierno.

Llamó a que en el caso del cofundador del Cártel de Sinaloa se transparentara todo, si es que hubo complicidades con autoridades mexicanas, pero también, el papel de las agencias estadounidenses.

Sin embargo, reiteró que cualquier señalamiento debería estar sustentado en pruebas y así podrían actuar contra algún responsable porque, según, ya no había “intocables”.

“Lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente?”, le preguntó un reportero.

“Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo, hay que conocer toda la verdad, cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades, hacer toda la denuncia. Y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras, todo, no ocultar nada, absolutamente”, insistió.

“Solo no mentir, no señalar por señalar, por consigna, sin tener pruebas, el señalamiento con prueba, y que nadie sea intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable”, advirtió.

Al ser cuestionado respecto a las precauciones por el arresto, López Obrador dijo que ese “un asunto delicado”, pero afirmó que ello no había generado violencia hasta el momento.

“Primero celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos, no hay violencia, no se ha desatado la violencia”.

López Obrador comentó que las autoridades mexicanas también podrían ir por delincuentes a territorio estadounidense, porque, según él, allí operaban los distribuidores de droga, pero enfatizó que esa no era la manera de hacer las cosas.

“Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a Estados Unidos, entonces si a esas vamos, pues nosotros podríamos ir también, ¿no? A hacer lo mismo, claro que no, así no es. Porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Por qué tanto consumo?”, criticó.