El periodista Carlos Loret de Mola compareció nuevamente, como testigo, ante un juez por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, donde reiteró que no había manera de detectar un montaje en el operativo.

En un video, aseguró que tras el careo con sus dos excompañeros de trabajo y principales acusadores, ninguno pudo probar que había una colusión con las autoridades para hacer un montaje.

“Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena, que llevaba varios años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión alertando que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje”, narró Loret de Mola.

Sobre Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información de su noticiero, dijo que también “aceptó frente al juez que en él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada”.