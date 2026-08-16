No habría libertad, bienestar ni derechos sin soberanía, dice Sheinbaum

“No habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía”, enfatizó la Mandataria durante la inauguración de un hospital del sistema IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

El pronunciamiento se realizó al concluir su gira de trabajo por la entidad, en medio de escenario de tensión diplomática con Estados Unidos tras la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán , hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Ciudad Madero, Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , sostuvo que la soberanía nacional es una condición indispensable para garantizar la libertad, el bienestar y los derechos sociales de la ciudadanía.

Sheinbaum se pronunció sobre la soberanía nacional en medio de la tensión con EU por la revocación de visa de López Beltrán.

Sheinbaum se pronunció sobre la soberanía nacional en medio de la tensión con EU por la revocación de visa de López Beltrán. ( )

En su mensaje, Sheinbaum se refirió a la soberanía como la capacidad del Estado para garantizar servicios gratuitos de salud, educación, vivienda y salarios dignos.

Con este enfoque, la Mandataria contrapuso el fortalecimiento de lo público frente a las privatizaciones de administraciones anteriores.



El respaldo político de Américo Villarreal

Por su parte, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cerró filas con la Presidenta y reconoció su labor en la defensa de la soberanía nacional ante los desafíos de la coyuntura política externa.

“La Presidenta no deja de trabajar en todos los trayectos, no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en estos momentos difíciles manteniendo la gobernanza y la identidad nacional, defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia de la cual disfrutamos todos los mexicanos en nuestra patria”, declaró Villareal antes de cerrar su mensaje con “no está sola” dirigido a Sheinbaum.

El respaldo del Mandatario estatal a la Presidenta ocurrió en medio del debate por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a diversos políticos mexicanos, entre ellos a Andrés Manuel López Beltrán.

Cabe señalar que el propio Villarreal Anaya ha estado en el centro de señalamientos que apuntaban a una supuesta cancelación de su visa por parte de las autoridades estadounidenses debido a supuestas investigaciones relacionadas con el contrabando de combustible, conocido como huachicol.

El pasado mes de junio, Los Angeles Times afirmó que el gobierno de Trump estaría investigando a Villareal y a Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

En el caso del Gobernador de Tamaulipas, su indagatoria esta estaría relacionada con el contrabando de combustible.

El medio también indicó que Villarreal se encontraría dentro del programa estadounidense de libertad condicional, como Alfonso Durazo.

“A menudo (el Gobernador Villarreal) es escoltado por funcionarios estadounidenses” cuando ingresa a Estados Unidos, dijo una persona familiarizada con su caso.

Días después, el 5 de junio, Villarreal mostró su visa estadounidense durante una conferencia de prensa y aseguró que el documento sigue vigente, al rechazar las afirmaciones publicadas por el diario Los Angeles Times.

Asimismo, negó las aseveraciones contenidas en el reportaje difundido por el medio estadounidense, el cual señaló que él y el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estarían bajo investigación de autoridades estadounidenses y que habrían perdido sus visas.