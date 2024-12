$!No hay cirugías porque no hay con qué trabajar en el hospital, denuncian trabajadores del sector Salud

“La realidad que vivimos como personal de los hospitales es que no hay con qué trabajar, o sea, muchas veces los pacientes se inconforman y piensan que es responsabilidad del médico, la enfermera, pero no nos están dando los insumos, medicamentos, materiales, el equipo de diagnóstico terapéutico, todo lo que se requiere para la atención”, indica.

Aunque el gobierno federal ha asegurado que no hay un recorte al sector salud, pues los recursos de la Secretaría se trasladaron al programa IMSS-Bienestar, el incremento de 31 mil millones no compensa los ajustes de 113 mil millones de pesos a los otros rubros.

“Nos va a ir peor”

“Si en este momento estamos colapsados con un presupuesto que se calculó el año pasado, pues con este recorte presupuestal nos va a ir peor y esto es en contra de los mexicanos, ya que se está violentando el artículo cuarto constitucional que es el derecho a la salud”, expresa Fabián Infante, enfermero en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México perteneciente al IMSS Bienestar.

Ese hospital cuenta con 246 camas y 202 camas no censables. En la actualidad funciona al 25 por ciento de su capacidad.

“(El hospital) está colapsado, no hay tiempos quirúrgicos, no hay cirugías porque no hay con qué trabajar; el servicio de urgencias no es resolutivo, las camas están prácticamente vacías”, señala.

Infante expresa que el principal problema al que se enfrentan en el hospital es el desabasto de manera general, lo que ocasiona que a los pacientes con patologías de alta complejidad los están refiriendo a los institutos nacionales, no obstante también tienen problemas por la falta de recursos e insumos.

Además de los efectos negativos en el servicio y atención, Fabián teme que con la reducción presupuestal del 2025 las condiciones generales de trabajo de los profesionales de la salud serán afectadas porque son personal transferido al IMSS Bienestar.