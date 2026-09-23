‘No hay dónde esconderse’: Johnson celebra captura de ‘Don Flaco’

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, atribuyó la captura de José Ángel “N”, “Don Flaco”, al intercambio de información entre ambos países.

El detenido es requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que “la cooperación en acción produce resultados”.

Señaló que, gracias al intercambio de información entre Estados Unidos y México, las autoridades mexicanas arrestaron a “otro fugitivo buscado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas”.

“Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse. Aquellos que buscan traficar drogas mortales y envenenar nuestras comunidades serán encontrados y llevados ante la justicia”, escribió Johnson, quien acompañó su publicación con la etiqueta #JuntosLogramosMás.

El Embajador compartió la publicación difundida el 22 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En ella, la dependencia informó que personal de la Fiscalía General de la República y de la SSPC, con intercambio de información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), detuvo en la Ciudad de México a una persona requerida por autoridades estadounidenses.

La detención se realizó en la Alcaldía Cuauhtémoc, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad.

La operación estuvo a cargo de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y de la SSPC.

Según el funcionario federal, José Ángel “N” es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.

El detenido también fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a nuestra soberanía cerramos el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que tanto daño hacen en México y en otros países”, afirmó García Harfuch en un mensaje en redes sociales.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

En la ficha difundida por la FGR, el caso aparece identificado con el expediente de extradición 11/2026.

Las autoridades mexicanas no difundieron mayores detalles respecto a la organización criminal a la que pertenecería “Don Flaco”.

El detenido quedó sujeto al procedimiento legal en el que se determinará su eventual entrega a Estados Unidos.