No hay ‘guerra de drones’ en frontera México-EU, afirma Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad descartó la existencia de una “guerra de drones” en la frontera entre México y Estados Unidos y aseguró que durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de aeronaves no tripuladas vinculadas con actividades ilícitas en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.

A través de una tarjeta informativa difundida este miércoles, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad respondieron a un artículo publicado este mismo día por un periódico de circulación nacional, titulado “Patrulla fronteriza y cárteles libran una guerra de drones”, en el que se aborda el uso de estas aeronaves por parte de traficantes en la frontera de Arizona con Sonora.

El Gabinete de Seguridad señaló que, con base en la información disponible y las verificaciones realizadas, se descarta tanto la existencia de una “guerra de drones” en la frontera como una incursión de aeronaves no tripuladas utilizadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense.

“La información disponible y verificaciones realizadas descartan la existencia de una ‘guerra de drones’ en la frontera entre México y Estados Unidos, así como una incursión de aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense”, indicó.

El comunicado agregó que la propia publicación señala que no existen registros de ataques con drones contra agentes estadounidenses.



Sin decomisos recientes

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 tampoco se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en la zona de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.