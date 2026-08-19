No hay ‘guerra de drones’ en frontera México-EU, afirma Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad descartó la existencia de una “guerra de drones” en la frontera entre México y Estados Unidos y aseguró que durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de aeronaves no tripuladas vinculadas con actividades ilícitas en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.
A través de una tarjeta informativa difundida este miércoles, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad respondieron a un artículo publicado este mismo día por un periódico de circulación nacional, titulado “Patrulla fronteriza y cárteles libran una guerra de drones”, en el que se aborda el uso de estas aeronaves por parte de traficantes en la frontera de Arizona con Sonora.
El Gabinete de Seguridad señaló que, con base en la información disponible y las verificaciones realizadas, se descarta tanto la existencia de una “guerra de drones” en la frontera como una incursión de aeronaves no tripuladas utilizadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense.
“La información disponible y verificaciones realizadas descartan la existencia de una ‘guerra de drones’ en la frontera entre México y Estados Unidos, así como una incursión de aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense”, indicó.
El comunicado agregó que la propia publicación señala que no existen registros de ataques con drones contra agentes estadounidenses.
Sin decomisos recientes
De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 tampoco se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en la zona de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.
En el artículo al que da respuesta el comunicado del gobierno federal, el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, expuso que los traficantes utilizan drones para observar los movimientos de los agentes y señaló que la corporación cuenta con tecnología para enfrentar este tipo de aeronaves.
La publicación también refiere que, hasta ahora, en esa sección de la frontera no hay registros de ataques con drones contra agentes.
Vigilancia del espacio aéreo
Según el texto publicado, Vasavilbaso explicó que los drones son utilizados principalmente para vigilar los movimientos de los agentes y que la mayoría permanece en la zona fronteriza sin cruzar hacia territorio estadounidense. También señaló que, en caso de que alguna aeronave cruce, la Patrulla Fronteriza cuenta con tecnología y helicópteros para enfrentar esas situaciones.
Frente a este señalamiento, el Gabinete de Seguridad destacó que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia permanente del espacio aéreo nacional y cuentan con capacidades para detectar aeronaves tripuladas y no tripuladas que operen sin autorización.