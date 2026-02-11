No hay información de uso de drones por parte de cárteles de la droga en la frontera: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo agregó que, si autoridades como la FAA o dependencias de seguridad de Estados Unidos contaran con elementos adicionales, podrían compartirlos con el Gobierno mexicano a través de los canales bilaterales existentes.

Afirmó que “no hay ninguna información de uso de drones en la frontera” y subrayó que, hasta ese momento, ninguna instancia estadounidense había transmitido a su administración datos que acreditaran la versión difundida por funcionarios federales de Estados Unidos y medios internacionales.

MÉXICO._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Gobierno de México no tiene información que confirme la hipótesis de que drones de cárteles mexicanos motivaron el cierre del espacio aéreo en El Paso.

Sostuvo que su Gobierno seguiría los mecanismos de intercambio de inteligencia establecidos para abordar incidentes vinculados con drones en la frontera.

Durante la noche del martes el Gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de las operaciones aéreas en el aeropuerto de El Paso hasta por 10 días.

Este miércoles el aeropuerto fue reabierto y según versiones oficiales, la medida se había adoptado por la detección de un dron atribuido a cárteles de la droga.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo insistió en que la información disponible para su administración no respaldaba la narrativa de que drones operados por el narcotráfico hubieran obligado a cerrar el espacio aéreo en una de las principales ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México.

Mientras que en Washington se mantenía la versión de que la amenaza fue neutralizada mediante acciones militares específicas

La Fiscal General Pamela Bondi declaró que el Ejército de Estados Unidos “en estos momentos está derribando drones de los cárteles” y sostuvo que ese tipo de incursiones representa la preocupación central de seguridad para el País.

El Secretario de Guerra, Sean Duffy afirmó que la amenaza había sido neutralizada y que no existía peligro para los viajes comerciales, en línea con el mensaje oficial de la Casa Blanca sobre el incidente.