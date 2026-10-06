No hay investigación de FGR contra ‘Andy’ López Beltrán y Amilcar Olán, afirma Secretario de Hacienda

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó durante su comparecencia ante el Senado de la República que la Fiscalía General de la República no mantiene ninguna investigación abierta en torno a Andrés Manuel López Beltrán ni a su socio Amílcar Olán.

El funcionario respondió así a los cuestionamientos planteados por la Senadora panista Mauli Latifa, quien le preguntó de manera directa si la Unidad de Inteligencia Financiera indagaría los señalamientos de corrupción atribuidos al entorno del hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Amador Zamora sostuvo que la UIF opera sin distinciones al momento de abrir indagatorias.

“La UIF es coadyuvante en procesos judiciales y la Unidad no hace ninguna excepción, no tiene otra restricción más que la guía que le da la Fiscalía y otras entidades que requieran de su asistencia”, expuso ante los legisladores.

Agregó que la documentación de los expedientes se encuentra concluida y descartó pesquisas en curso.

“Todos los expedientes han sido completamente documentados y no existe en este momento investigación en ese sentido por parte de la Fiscalía”, alegó.

La legisladora por Quintana Roo afirmó durante el intercambio que López Beltrán y Olán “se dedicaron a saquear los recursos mexicanos bajo el encubrimiento y complicidad del Gobierno de Morena”, y presentó ante el pleno un esquema con los presuntos vínculos entre ambos.

Latifa señaló que desde 2018 existen investigaciones periodísticas que ubican al hijo del ex Presidente al frente de una presunta red de tráfico de influencias y negocios ilícitos, a la que vinculó con el huachicol fiscal, el balastro del Tren Maya y la delincuencia organizada.

Respecto a Olán, la Senadora lo describió como presunto prestanombres y lo relacionó con la adquisición de medicamentos en el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el balastro del Tren Maya, el huachicol fiscal y contratos con Petróleos Mexicanos por un monto que ubicó en 33 mil 500 millones de pesos.

“¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán?”, cuestionó al Secretario, en el tramo final de su intervención.

La comparecencia ocurrió en el marco de la glosa legislativa, en la que los titulares de las dependencias federales acuden al Congreso de la Unión para responder a los cuestionamientos de las bancadas respecto al desempeño de la Administración.